Pek kolay bir gün olmayabilir. Ay, Oğlak’ta küçülürken Pluton ile birleşiyor. Geçmişten kaynaklanan konular, belirli sınırlamalar ya da derin düşünceler getirebilir. Kendi bedenimize ve duygusal ihtiyaçlarımıza özen göstermeliyiz. Ruhsal açıdan bizi baskılayan durumlar karşısında güç toplamalıyız. Belirli bir inziva durumu, yalnız kalma, kendi içine dönme gerekebilir. Olumsuz düşüncelerden uzak kalmaya bakalım. Yaşlılarla ilgili konular bizi meşgul edebilir. Aynı zamanda hayatımızda hep güçlü ya da aynı şekilde devam eden şeyler zayıflıyor olabilir. Kendimizi güvensiz hissedebiliriz. Akşam saatleri duygusal açıdan daha yorucu olabilir. Hazırlıklı olalım.

KOÇ: Çalışma hayatınızda sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Bürokratik konularla uğraşıyorsanız, işleri fazla aceleye getirmemeye özen göstermelisiniz. Bazı ailevi işler de sizi uğraştırabilir.

BOĞA: Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Keyif aldığınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Eğlenceli programlara katılabilirsiniz.

İKİZLER: Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmekten keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Uğraştıran durumlara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Zevk alacağınız uğraşlarınızla ilgilenmeye zaman bulacaksınız.

ASLAN: Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın. Akşam saatlerinde duygularınıza daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Keyif alacağınız zamanlar geçirebilirsiniz.

BAŞAK: Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerine doğru ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir. Sakinliğinizi korumalısınız.

TERAZİ: Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir, fazla etkisinde kalmayın. Aile içindeki konularda sıkışmalar yaşanabilir. Bitmemiş işlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var. Çıkabilecek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

AKREP: İletişiminizin yüksek olduğu hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sanatsal uğraşlar içinde olabilirsiniz.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmaktan dolayı anlaşmazlıklar olabilir. Öğleden sonraki saatlerde uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde olası tartışmalardan uzak durmalısınız.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış ve uyum arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi bitirmek için özel bir çaba sarf edebilirsiniz.

KOVA: Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Yaşayacağınız ufak çaplı tartışmalardan uzak kalmanızda fayda var.

BALIK: Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde duygularınızı daha fazla gösterme eğilimi içinde olabilirsiniz.