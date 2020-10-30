Bugün Ay, bir dizi sert açı altında kalıyor. Her ne kadar hızlı ve kararlı olsak da, bizi engelleyen kişiler ya da durumlarla karşılaşabiliriz. Evde güvenlikle ilgili koşullara dikkat edelim. Acelecilik başımıza daha çok iş açabilir. Sanki hedefe ilerlemek için hızlı adımlar içindeyiz. Ancak öğle sonrasında kurallara dikkat etmek gerekebilir. Daha sakin ve planlı olmaya bakalım. Otorite figürleriyle ilgili sıkıntılar, işle ilgili beklenmeyen değişiklikler dengeli olmayı gerektiriyor. Yeni düşüncelerimiz ve isteklerimiz var. Akşam beklenmedik koşullar ve haberlere karşı uyanık olmalıyız.

KOÇ: Önem verdiğiniz olaylarla ilgilenebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gerekiyor. Burcunuzdaki tutulma hassasiyetleri ortaya çıkarıyor. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemeye özen gösterin. Daha derin yaşayabilirsiniz.

BOĞA: İç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz.

İKİZLER: Gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Farkındalıklarınız artabilir. Aarkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Sosyal konulara ilginiz artabilir. İkili ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir.

YENGEÇ: İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

ASLAN: Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili alanlar gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle ilgili daha fazla sorumluluk alabilirsiniz.

BAŞAK: Acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmelisiniz. Parasal meseleler gündeminizi etkileyebilir. Olgunlaşma yoluna gidebilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Akışta kalın.

TERAZİ: Ay tutulması ile eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı konuların üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz. Akışta kalın.

AKREP: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İkili ilişkilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

YAY: Keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Aşk gündeminizi meşgul edebilir. Tamamlanma hissedebilirsiniz. Farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.

OĞLAK: Ailevi konularda sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı işlerde acele karar veremeyin. Geçmişle ilgili konularda daha fazla içinize dönebilirsiniz. Kendinizle kalmanız size daha iyi gelebilir.

KOVA: Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmaları en aza indirmek için yazılı teyit almanızda fayda olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

BALIK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İlişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.