Koç burcuna ilerleyen Ay daha hızlı, girişken hatta iddialı koşullar getirmekte. Yeni bir adım atmak ve cesaret göstermek için uygun koşullar var. Enerjimiz ve hevesimiz yüksek. Ancak aşkta ve ilişkilerde daha fazla çekişme var. Venüs’ün Mars’la ve Pluton’la açısı aşkta ve denge gerektiren konularda çekişme, kıskançlık ve güç savaşına neden olabilir. Bugünlerde yüksek enerji açığa çıkaran koşullar görüyoruz. Acelecilik nedeni ile hata yapmamaya özen gösterelim. Tek başına hareket daha kolay ancak karşılıklı konularda denge bulmakta zorlanabiliriz. Günün geç saatlerinde empati yaratmak ve duygularımızı anlatmak için daha güzel nedenler bulabiliriz.

KOÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakâr davranabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

İKİZLER: Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işlerde kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz. Gün içinde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ: İşle ilgili sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedefinize ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızda yaşanacak kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN: Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde ufak tefek kazalar yaşanabilir.

BAŞAK: Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.

TERAZİ: Yaşadığınız olaylarda sıkışma hissedebilirsiniz. Sonra kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP: Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelen destekleri göz ardı etmemeye çalışın.

YAY: Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Risk almak için acele etmeyin.

OĞLAK: Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA: Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Sosyal konular dikkatinizi dağıtabilir.

BALIK: Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde başkalarından gelen destekleri iyi değerlendirebilirseniz, kendinize vakit ayırabilirsiniz.