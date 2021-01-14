Saka burcunda, Merkür ile Jüpiter arasında ilerleyen Ay eğitim, iletişim ve hareketi içeren konulara büyük bir canlılık ve şans getirmekte. Akademik konular, görüşmeler ve zihinsel uğraşlar açısından oldukça verimli ve pozitif koşullar söz konusu. Düşünce ve duygularımızı daha özgün şekilde ortaya koyabiliriz. Ayrıca gruplar ve sosyal konular da dikkat çekebilir. Yeniayın enerjisi devam ederken kendimizi yeni uğraşlar içinde bulabiliriz. Daha fazla görüşme ve yeni düşünceler söz konusu. Böyle zamanlarda tek başına hareket etmek daha uygun ancak bu durum duygusal ilişkilerimiz açısından pek kolay olmayabilir. Kimi zaman fazla katı davranıyor olabiliriz.

KOÇ: Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda alacağınız destekler sizi iyi hissettirecektir.

BOĞA: İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir. İkili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir.

İKİZLER: Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Bugün kendi felsefinizi karşınızdakine anlatmak için güçlü bir duygu hissedebilirsiniz.

YENGEÇ: Endişe içinde olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konulara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var.

BAŞAK: Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Gün içinde hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ: Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde karar alabilir, bazı konuları daha kolay idrak edebilirsiniz.

AKREP: Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmayı planlayablirsiniz.

YAY: Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Gün içinde yeni haberler alabilirsiniz.

OĞLAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir.

KOVA: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde çatışmalardan uzak durun.

BALIK: Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. Kendinizi tamamlanma ve olgunlaşma içinde bulabilirsiniz.