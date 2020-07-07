Saka burcunda ilerleyen Ay, zihinsel açıdan verimli olabileceğimiz imkanlar getirmekte... Düşüncelerimizi renklendirebiliriz ancak biraz daha somut düşünmeliyiz. Kimi zaman gereğinden fazla hayalci olmak ve hiç harekete geçmemek sonuçsuz işlere yol açabilir. Sabah erken saatlerde planlarımızda bazı ani değişiklikler yaşayabiliriz. Konuşmalarda ve görüşmelerde daha yumuşak olmaya bakalım. Özellikle öğle sonrasında iletişim problemleri yaşayabiliriz. Bizi duygusal açıdan tetikleyen bir konu tartışmalara neden olabilir. Duygusal alınganlıklar yaşanabilir. Hareket halinde, yolculuklarda daha sakin ve önlemci olmak faydalı olacak.

KOÇ:Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Gün içinde üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz durumlarda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası durumlur gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ:Endişe içinde olduğunuz şeyler gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı durumlara daha toleranslı yaklaşmanız gerekebilir. İkili ilişkilerinizde farkındalığınız artabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var.

BAŞAK:Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir. Akışta kalın.

AKREP:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait olaylar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin.Sosyal durumlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

YAY:Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var.

OĞLAK:Maddi açıdan gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde farkındalığınızın artacağı olaylar yaşanabilir.

KOVA:Sorumlu olduğunuz durumlarda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz.

BALIK:Sizi hapseden koşullar oluşabilir. Gizli kalmış durumlardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde fazla kabullenir olduğunuzu düşünebilirsiniz. Karşınızdaki kişi sizi çatışmaya sürükleyebilir. İç dünyanızla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.