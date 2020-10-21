Sabah saatlerinden (9:43) itibaren Ay sorumlulukları ve sınırlamaları anlatan Oğlak burcuna ilerliyor. Geçtiğimiz iki günden sonra kendimizi toparlamak, çeki düzen vermek ve plan yapmak için harekete geçebiliriz. Kimi zaman hoşnutsuzluk yaratan bir durum da gündeme gelebilir. Olaylara daha gerçekçi ve sorumluluk alarak yaklaşabiliriz. Günü daha iyi değerlendirmek için sınırlarımızın farkında olalım. Özellikle öğleden sonraki saatlerde mesleki görüşmeler, iş hayatındaki beklentiler hassasiyet kazanmakta. İlişkilerde güçlü olma isteği öne çıkmakta. Maddi isteklerimiz yönünde daha stratejik ya da kontrollü davranma durumu olabilir.

KOÇ: İş hayatınızda daha çok sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak önemli olabilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlgilendiğiniz işlerde bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Gün içinde annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

BOĞA: Kendinizi yeni şeyler öğrenme sorumluluğu içinde hissedebilirsiniz. Olaylarla ilgili bütünü görmeniz çok daha kolay olacaktır. Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz zamanlar içindesiniz. Ev hayatınızla ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.

İKİZLER: Kriz yaratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı işlerinize daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Endişe duyduğunuz konuların gündeminize gelmesi söz konusu olabilir. Ailenizle ilgili konularda yorucu zamanlar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Evle ilgili konularda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Denge de kalmanızı

sağlayacak uğraşlara yönelmek size iyi gelecektir.

ASLAN: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınıza daha ciddi yaklaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla gerilmeler olabilir. Ailenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmakta fayda var. Endişe yaratan durumlardan uzak durmalısınız.

BAŞAK: Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere yönlenmek isteyebilirsiniz. Daha ciddi gördüğünüz konularda kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Gün içinde hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ: Ailevi konularla ilgili yorucu koşullar oluşabilir. Geçmişe yönelik durumların arasında kalabilirsiniz. Zaman zaman güven aradığınız yerlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Ev ile ilgili konularda sorumluluk almanız

gerekebilir.

AKREP: Hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişim trafiğinden kaynaklanan aksaklıklara dikkat etmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha ciddi yaklaşmanızda fayda var. Yakın çevrenizi ilgilendiren konular ön

plana çıkabilir.

YAY: Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ciddi düşünmeniz gerekebilir. Kişisel donanımınızı kullanacağınız işlere yönelebilirsiniz. Ev hayatınızda sizi yoran koşullar oluşabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekle işlerinizi akıcı hale getirebilirsiniz.

OĞLAK: Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara daha ciddi bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Yeni başlangıç yapmak için sorumluluk alabileceğiniz bir gün. Bedeninizile ilgili konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ailenizle ilgili konularda yorucu koşullar oluşabilir.

KOVA: Ailenizle ilgili bilemediğiniz olaylar yorucu hale gelebilir. Ev hayatınızla ilgili konularda daha fazla sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. İş hayatınızda uğraştığınız işlere daha ciddi bakış açısıyla bakmanız gerekebilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın.

BALIK: Sosyal konularınız gündeminizi meşgul edebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konulara bakış açınız ciddileşebilir. Ailenizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.