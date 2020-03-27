Bugün eğer iyi kullanabilirsek daha yapıcı ve verimli bir gün geçirebiliriz. Ay, Boğa burcunda ve Venüs’e doğru ilerliyor. Bizi duygusal açıdan tatmin edebilecek yönelimler içindeyiz. Parasal alanda ya da yatırımlarla ilgili konularda daha istikrarlı ve kalıcı olan şeylere yönelebiliriz. Kendi şansımızı kendimiz yaratabiliriz. Hafta sonu yaklaşırken, biraz yavaşlamak ve dinlenmek için uygun olanaklar mümkün... Bugün hayatın güzel yönlerine daha açığız. Ancak bencilce davranmamalıyız. Parasal bir konu üzerinde yeni hedefler ve istekler var. Ortaklaşa işlerde kazanç sağlayabilecek bir proje üzerinde durabiliriz.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Bu konuda yeni fikirler geliştirebilir ve bunları hemen uygulamaya koymak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.

BOĞA:Kişisel alanda adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde ilgilendiğiniz konularda abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz.

İKİZLER:Bilemediğiniz konular tarafından çevrelendiğinizi hissedebilirsiniz. Sabah saatlerinde zevklere düşkünlük söz konusu. Bugün hareketli ve iletişime dayalı bir gündesiniz. Gizli kalan mevzular da gündeminizi etkileyebilir.

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni fikirler üreteceğiniz ve harekete geçmekte zorlanmayacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde işlerinizin rast gitmesinden dolayı kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Hedeflerinize ulaşmak için yapıcı hareketler içinde olmalısınız. Parasal durumlarda daha fazla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları abartma eğilimindesiniz.

BAŞAK:Yeni konulara ilgi duyacağınız günlerden birindesiniz. Hayatınızdaki olaylarda bütünü görmek için adımlar atabilirsiniz. Yeni fikirlerinizi açıkça ifade etmek isteyeceksiniz. Yakın çevrenizle iletişim halinde olmak size iyi gelecektir.

TERAZİ:Endişelendiğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ortaklı mevzular da gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan koşullarda dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Duygusal yönden bağlayıcı şartlar söz konusu olabilir.

AKREP:Hayatınızdaki ikili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişilerle denge kurmak isteyebilirsiniz. Yapıcı durumların oluşacağı işlerle ilgilenebilirsiniz. Parasal durumlara karşı dikkatli davranmalısınız.

YAY:Çalışma hayatınızdaki koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran yıpratan şartlara karşı dikkatli olmalısınız. Yeni bir hizmet ortaya koymak için çalışmalara başlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ticari görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sabah saatlerinde ilgilendiğiniz konularla ilgili daha kolay risk alabileceksiniz. Şanslı zamanlar söz konusu. Zevklerinizde abartıya kaçma eğiliminde olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOVA:Ailenizle ait mevzulargündeminizi etkileyebilir. Yapıcı konularla ilgili konuşup, ortak kararlar alabilirsiniz. Sabah saatlerinde olaylara karşı çok daha iyimser yaklaşabilirsiniz. Güven arayışında olacağınız zamanlar var. Akışta kalın.

BALIK:Yapıcı hareketin, iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Sabah saatlerinde şanslı olduğunuz zamanlar var. İyimser tavrınızla işlerinizin daha kolay ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki dedikodular kulağınıza gelebilir.