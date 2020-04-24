Işıkların uyumu oldukça yaratıcı ve keyfe yönelik temalar getirmekte... İkizler burcundaki Ay düşünsel alanda, eğitimde ve tüm iletişim konularında eğer iyi değerlendirirsek, yaratıcı sonuçlar elde edebileceğimizi göstermekte.... Kendimizi ortaya koyma yönünde şanslıyız. Ticari işler, görüşmelerde bazı ilerlemeler getirebilir. Ancak öğle saatlerinde (12.10) havada çok belirsizlik ve net olmayan beklentiler olabilir. Bu saatlerde yaratıcı alanda hayal gücümüze yer verebiliriz ancak parasal alanda daha gerçekçi olmalıyız. Akşam saatlerinde sohbetler, konuşmalar ve gruplarla ilgili işler doğal bir akış içerisinde ilerlemekte...

KOÇ:Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler askıda kalabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde yarım kalan işlerinizi toparlamanız sizin için daha iyi olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BOĞA:Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde önem verdiğiniz olaylarda eksik veya yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde nedenini bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul edebilir.

İKİZLER:Öğleden sonra nedenini bilemediğiniz konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar var. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi olayları veya kişileri kabullenmenize neden olabilir.

YENGEÇ:Gün içinde dernek işlerinizde veya iş yerinizde yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Gününüzü yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Önemli konuları öğleden sonraya bırakmaya çalışın. Akışta kalın.

ASLAN:Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Yeteneklerinizi uğraştığınız işlere yönlendirebileceğiniz zamanlar var. Harcama yapmak için uygun bir gün değil.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Olayların tamamını görmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Dinsel konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz.

TERAZİ:Sabah saatlerinde sizi krize sokan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumlarla ilgili işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kalan işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olacaktır.

AKREP:Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili aksaklıklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz.

YAY:Çalışma ortamınızdaki koşularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Eksik kalan işleri tamamlayacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Akışta kalın.

OĞLAK:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntılar olabilir. Uğraştığınız konulara kişisel yeteneklerinizi katacağınız zamanlar var. İlişkilerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz.

KOVA:Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Evinize zaman ayırmak ve eksik işleri tamamlamak iyi olabilir. Babanızla ilgili durumlar gündeme. Güven isteği içinde yakınlarınızı ziyarete gidebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

BALIK:İletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ticari konuları başka bir zamana bırakmak daha iyi olacaktır. İş hayatında başkalarından destek almak, çalışmalarınızı kolaylaştırabilir.