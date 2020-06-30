Akrep burcundaki Ay, bizi daha yoğun ve odaklı kılmakta... Ancak aşırı tutumların getirebileceği zorlamalar da var. Riskli işlere girme konusunda daha istekli olabiliriz. Böyle bir etki altında mücadele ederek pek çok şeyden kurtulmak mümkün.

Ancak öfkemizi de kontrol altında tutmaya bakalım.

Psikolojik açıdan yenilenme getirmekte... Kendi gücümüzün test edildiğini görebilir ve kriz çıkaran koşullardan geçebiliriz. Bu nedenle kaza nedeni olabilecek durumlara özellikle dikkat edelim. Duygusal durumlarda daha sakin kalmaya bakalım. Akşam saatlerinde ani durumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ:Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yenilenme içine girebilirsiniz.

BOĞA:İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir.

İKİZLER:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ:Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.

ASLAN:Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi olaylar gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Akışta kalın.

BAŞAK:Çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.

TERAZİ:Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu durum hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. İyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.

YAY:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşüneceğiniz zamanlar var. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.

OĞLAK:Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. Akışta kalın.

KOVA:İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili durumlarda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.

BALIK:Yeni ufuklara açılmak için hevesli davranabilirsiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili durumlar gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.