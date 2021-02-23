Ay, Yengeç burcunda ilerlerken kendimizi daha hassas ve dalgalı bir durum içinde bulabiliriz. Böyle zamanlarda net düşünmek ya da odaklanmak kolay olmayabilir. Eve ya da ailemize yönelik işler daha fazla zamanımızı alabilir. Bizi kararsız kılan etkiler var. Ay’ın önünde bir birleşme olmadığı için yönümüzü net olarak belirlemekte zorlanabiliriz. Bu durumda sürüncemede kalan işler, sürekli fikir ya da tutum değişiklikleri gündeme gelebilir. Yapılacak anlaşmalardan da çok net sonuçlar bekleyemeyiz. Günün geç saatlerinde değişikliklere gitme, yeni bir yön arayışı söz konusu. Bu saatlerde yaratıcı yönümüzü ve hayal gücümüzü daha iyi kullanma imkanı bulabileceğiz.

KOÇ: Ev hayatınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven aradığınız durumlar oluşabilir. Hayatınızda uğraştığınız durumlara yön vermek isteyeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek size iyi gelecektir.

BOĞA: Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gündelik işlerde ani değişiklikler yaşanabilir. Uğraştığınız işlerde kopmalar olabilir. İlerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Başkalarının sözlerinden etkilenebilirsiniz.

İKİZLER: Önünüze çıkan engelleri aşma konusunda daha istekli olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yetenekleriniz sayesinde ön plana çıkabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

YENGEÇ: Taze başlangıçlar yapmak istediğiniz bir gündesiniz. Kişisel niyetlerinizi ortaya koyup başladığınız işlerde başarılı olacağınız zamanlar var. Hassasiyet gösterdiğiniz olaylarda ani kopmalar yaşanabilir. Tepkilerinizi daha yumuşak göstermelisiniz.

ASLAN: Bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde sonlanmalar olabilir. Gizli kalan konularla uğraşmanız gereken bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından etkileneceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Endişelerinize yenilmeyin.

BAŞAK: Gelecek beklentilerinizle ilgili sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Onların fikirlerinden etkileneceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Günlük işlerde ani kopmalar yaşanabilir. Akışta kalın.

TERAZİ: İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda ani değişiklikler yaşanabilir. Üstlerinizle ilgili konuları başkalarıyla paylaşmamaya özen gösterin. Annenizle ilgili olayları ihmal etmeyin.

AKREP: Yeni şeyler öğrenmek için önünüze farklı yollar çıkabilir. Uğraştığınız işlerde ani değişiklikler yaşayabileceğiniz zamanlar var. Başkalarına duyarlı davranabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olabilirsiniz.

YAY: Endişe ve korku duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Duygusal olarak etkilenebilirsiniz. Günlük işlerde ani değişiklikler söz konusu. Parasal konularda yenilenme süreci yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Olaylara verdiğiniz tepkiler önem kazanabilir. Denge ve uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Bugün karşınızdaki insanlara daha toleranslı davranabilirsiniz. Öğle saatlerinde işlerinizdeki değişikliklere ayak uydurmaya çalışabilirsiniz. Yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.

KOVA: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İlgilendiğiniz işlerinizdeki engelleri aşmak için kendinizi yorabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmeyin. Beraber çalıştığınız insanların dertlerine ortak olacağınız zamanlar var.

BALIK: Zevk aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlgilendiğiniz konularda daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Rutin işlerinizde kopmalar yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yenilenme içine girebilirsiniz.