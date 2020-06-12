Ay, Balık burcunda ilerlerken kendimizi daha fazla arayış içinde hissedebiliriz. Sabah 10 civarında daha fazla heves ve yaratıcı alanda kullanabileceğimiz enerjiler var. Düşüncelerimizi sınırlandırmak istemiyoruz. İyimser beklentiler söz konusu... Ancak kuralsızlık ya da ihmalkârlık sıkıntı çıkarabilir. Hemen öğle sonrasında sezgilerimizi daha iyi kullanabiliriz. Aklımıza gelen ilginç fikirleri kayda geçirelim. Bu saatlerde görüşmeler ve duygusal açıdan destekleyici koşullar da var. Gün boyunca dalgalanabiliriz. Tembellik etmemek, biraz disiplin içine girmek bizi çok daha verimli kılabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarımızı hatırlayabiliriz.

KOÇ:Bilemediğiniz alanlarda ilgili içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıp yaşayabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda kadın arkadaşlarınızın konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çaba içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyeceğiniz zamanlar var. Sorumluluklarınız yönünde alternatif planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER:İş hayatınızda en iyisini yapmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi heyecanlı hissedebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle fikirsel düzeyde tartışma içinde olabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alabilirsiniz. Yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminiz zaman zaman gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN:Korku ve endişe duyduğunuz konularla ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Parasal açıdan dikkatli olmanız gerekebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdakilere vereceğiniz tepkilere dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Hareketli zamanlarda heyecanlı iletişim nedeniyle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun zamanlar var.

TERAZİ:İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Çalışmalarınızda en iyisini yapmak için çabalayacağınız bir gündesiniz. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak için hevesli olabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için alışveriş yapabilirsiniz.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız konularda risk alabilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için alternatif planlar yapmak faydalı olabilir. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak iyi gelecektir.

YAY:Ailede geçmiş olaylar gündeme gelebilir. Evle ilgili konularda iletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İç sesinizi dinlemelisiniz. Eşinizle keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gündem içindesiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın olduğu zamanlar var. Fikirlerinizde risk almak isteyebilirsiniz. Bu durum tartışmalara yol açabilir. Aldığınız kararları yazılı hale getirmeyi unutmayın.

KOVA:Maddi kaynaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Hayatınızda başkalarından alacağınız destekle ilerlemenizin daha rahat olacağı zamanlar var. Gelecek yönünde yeni kararlar alabilirsiniz.

BALIK:Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizde niyetlerinizi ortaya koyup aksiyon almayı bekleyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.