Haftanın ilk gününde Ay, Boğa burcunda Uranüs’e doğru ilerliyor. Stres yaratıcı olsa da değişim ve yenilenme yönünde çalışmak faydalı olacak. Düşüncelerimizi daha beğenilir hale getirebiliriz. Somut konularda, toprakla, para ile ilişkimizde daha kararlı ama aynı zamanda yaratıcı davranabiliriz. Ancak bir yandan da tek yönlü, tek boyutlu düşünmemeye bakalım. İnatçılık etmek sonuçta zarar verebilir. İşle ve hedeflerimizle ilgili çalışmalarda oldukça gayret içindeyiz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. İlginç ve yeni fikirleri de uygulamaya koyabiliriz.

KOÇ:Gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol edebilirsiniz. Çalışma hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

BOĞA:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz durumlarda yeniden harekete geçebilirsiniz.

İKİZLER:Gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için acele etmemeye çalışın. Kendinize biraz zaman tanıyın.

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.

ASLAN:İş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkileriniz tekrar gündeme gelebilir.

BAŞAK:Kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir.

TERAZİ:Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir.

AKREP:İlişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili dengede kalmak zor olabilir. Uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.

YAY:Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız.

OĞLAK:Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkanlar söz konusu... Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk alabilirsiniz.

KOVA:Ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde, çalıştığınız insanları dahil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz.

BALIK:Gündeminiz hareketli olabilir. Yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var.