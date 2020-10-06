İkizler burcuna ilerleyen Ay, bir süredir askıda kalan ya da yavaşlamış şeyleri harekete geçirebileceğimizi anlatıyor. Daha hızlı bir iletişim ve anlama imkanı var. Eğitim alanında da fırsatlar mümkün. Özellikle öğle saatlerinde daha büyük bir heves ve canlılıkla hareket edebiliriz. Sohbetler, olumlu alışveriş olanakları bulabiliriz. Esnek davranabileceğimiz bir gündeyiz. Arkadaşlıklar ve yaratıcı işler için imkanlar bulabiliriz. Gevşeklik ya da sorumlulukları ihmal edebiliriz. Büyük sözler vermekten kaçınalım. Akşam saatlerinde evde huzur bulmak daha zor olabilir.

KOÇ: Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Fikirlerde abartı söz konusu... Aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluk sizi yorabilir.

İKİZLER: Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.

YENGEÇ: Kayıp yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Aksilikler olabilir. Eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. İşten gelen destekler var.

BAŞAK: İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu... Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz.

TERAZİ: Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Engellerle karşılaşabilirsiniz. Düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. İşleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığı var.

AKREP: Şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan uzak durmalısınız. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal işlerle ilgilenebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Bağlayıcı konular söz konusu...

YAY: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayabilirsiniz. Zevklere düşkünlük söz konusu. Engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz.

OĞLAK: İş arkadaşlarınızla sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara dikkat! Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.

KOVA: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Daha rahat risk alabilirsiniz. Harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.

BALIK: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz gerekebilir.