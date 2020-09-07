Değişiklikleri iyi değerlendirelim

Bugün uzun süre değişmemiş, hep aynı kalmış şeylerin değişme zamanı gelmiş olabilir. Daha farklı beklentiler içine girmek gerekiyor. Kimi zaman planlar aniden değişebilir. Yerine daha özgür davranabileceğimiz şeyler koyabiliriz. Özellikle parasal işler, birikimlerimizi ilgilendiren konularda yeni koşullara uyum sağlayalım. Düşüncelerimizde de çok şey değiştirebiliriz. Bugünlerde fikirlerimizi yaymak ve başkalarına benimsetmek konusunda daha istekli, kararlı davranabiliriz. Sabah saatlerinde daha esnek davranmak iyi olacak. Kendimizi özgür hissedebileceğimiz, yaratıcı uğraşlara girebiliriz. Akşam saatlerinde de daha akıcı koşullar var.