Özellikle konuşmalar ve görüşmelerle ilgili konularda daha etraflı düşünmeye bakalım. Artık İkizler-Yay eksenine ilerleyen ay düğümleri özellikle düşünce düzeyinde, kendimizi anlatma, ifade etme yönünde çaba gösterebileceğimizi anlatıyor. Pratik ve anlaşılır olmaya gayret etmek, soyut düşünceler yerine uygulanabilir şeyler yapmaya bakmalıyız.

Günün ilerleyen saatlerinde ilişkilerimizde denge yaratmak, uyum içinde olmak daha kolay olabilir. Olaylara daha pratik yönden yaklaşmaya bakalım. Geç saatlerde sohbetler, güzellik ve hoşluk yaratabilmek için fırsatlar var. Böyle daha önce sorun yaşamış olduğumuz ilişkilerimizde de yeni anlaşma yolları bulabiliriz.

KOÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Olaylara karşı daha iyimser tavır sergileyebilirsiniz. Gün boyu enerjilerin akıcı olması sizin dengede kalmanızı sağlayacak. İkili ilişkilerde bazen küçük tartışmalar yaşanabilir.

BOĞA:Çalışma hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Sabah erken saatlerinde kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz. İşlerinizle ilgili riskler almak isteyeceğiniz zamanlar var. Akademik konularla ilgilenmeniz gerekebilir.

İKİZLER:Gündeminizi aşk, yaratıcılık ve heyecan duyduğunuz konular oluşturuyor. Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz ve yaratıcılığınızı kullanacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ:Ev hayatınızla ilgili konular ön planda olabilir. Dengeli enerjiler içinde olacağınız bir gündesiniz. Babanızla ilgili durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Evinizle ilgili ufak tefek işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Akışta kaymaya özen gösterin.

ASLAN:Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Genel olarak iyimser bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Öğrenmeye açıksınız. Yanlış anlaşılmalardan doğan bazı gerilimler yaşanabilir.

BAŞAK:Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir bütçe planlamasına gidebilirsiniz. İşlerinizde başarılı sonuçlar elde edeceğiniz zamanlar var. Şanslı bir gününüzdesiniz.

TERAZİ:Kişisel açıdan önemsediğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak isterken, karşınızdakinin düşüncelerine de önem vermeniz faydalı olacaktır. Yeni hedefler koyma isteği içinde olabilirsiniz.

AKREP:Hayatınızda fark etmediğiniz konular, bir anda gündeminizi etkileyebilir. Olayları kabullendiğiniz sürece iç uyumunuzu koruyabileceksiniz. Yaşanacak küçük sürtüşmeler üzerinde fazla takılmamanızı öneririz. Gün içinde akıcı enerjiler var.

YAY:Sosyal konularınızla ilgilenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. Birlikte yolculuk planları yapabilirsiniz. Dernek işlerinize ayıracağınız zamanlar var. İşten gelecek destekler olabilir.

OĞLAK:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde kendinizi daha güvende ve huzurlu hissedebilirsiniz. Dengeli enerjiler söz konusu... Çalışma hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle anlaşmazlıklar olabilir, sakin kalmakta sizin için iyi olacaktır.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak arzusu içinde olabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek isteyeceğiniz keyifli bir gündesiniz. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için istekli olabilirsiniz.

BALIK:Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla ilgilenmeniz gereken bir gün yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarda sakinliğinizi korumanızda fayda var. İlişkilerde çıkacak huzursuzluklar gündeminizi etkilemesine izin vermeyin. Akışta kalın.