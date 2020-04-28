Olumlu bir açı kuran ışıklar bize daha fazla denge ve uyum getiriyor. Akıl ve duygu arasında bocalamadan, daha sakin şekilde düşünebiliriz. Merkür de Boğa burcunda fikirlerimizi toparlamak ve somut hale sunmak için uygun koşullar getirmekte... Sabırlı ve verimli olabiliriz. Ancak günün ikinci yarısında engel ya da bizi bloke eden koşullar yaşanabilir. Merkür’ün Satürn’le olan karesi hesap kitap işlerine odaklanmak gerektiğini anlatıyor. Ancak detay gerektiren işler, teknik konular içinde sabırlı olmalıyız. Alternatif yollar denemeye çalışalım. İster istemez daha sorumlu ve gerçekçi düşünmek durumundayız.

KOÇ:Ailevi konuların hassasiyet oluşturacağı bir gündesiniz. Babanızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. İlgilendiğiniz alanlara yön vermek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili durumlarda çaba sarf etmeniz gereken koşullar var.

BOĞA:İletişimle ilgili konularda hassasiyet oluşabilir. Yakın çevrenizdekileri koruma isteği içinde olabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. İş hayatınızda sorumlu olduğunuz çalışmalarda ilerleme isteği içinde olacağınız zamanlar var.

İKİZLER:Maddi kaynaklarınızla ilgili mücadeleci tavrınızı ortaya koyabilirsiniz. Elinizde olan kaynakları korumak için yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. İş hayatınızda kendinizi gösterebilirsiniz. Hayalperest hissedeceğiniz zamanlar olabilir.

YENGEÇ:Başlayacağınız işlerinizde sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz çalışmalarınızıkorumak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi ilerletmek isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde imaj değişikliği yapabilirsiniz.

ASLAN:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu durum kişisel hassasiyet oluşturabilir. Sahip olduklarınızı korumak için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili konular gündeme gelebilir.

BAŞAK:Gelecek beklentileriniz konusunda hassas olduğunuz bir gündesiniz. Yapmak istediğiniz yolculuklar üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz durumlar üzerine koruma içgüdüsüyle yaklaşabilirsiniz. Akışta kalın.

TERAZİ:İş hayatınızda ilgilendiğiniz konulara daha sezgisel yaklaşacağınız bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizde ilişkilerinizde daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Akşam saatleri daha rahat geçebilir.

AKREP:Akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda olabilirsiniz. İnsanlarla ilişkilerinizde sezgilerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

YAY:Hassasiyetiniz olan konularda endişe duyabilirsiniz. Bu olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Ortaklı para durumları gündeminizi meşgul edebilir. Yenilenmek istediğiniz bir sürece girebilirsiniz. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu...

OĞLAK:Eşinizle ilgili konularda hassasiyetiniz oluşabilir. İkili ilişkilerinizde dengeyi korumak isteyebilirsiniz. Sezgilerinizle hareket etmek isteyeceğiniz zamanlar var. Yaşanacak uyumsuzluklara karşı dikkatli olmalısınız. Akışta kalın.

KOVA:Çalışma arkadaşlarınızı koruma isteği içinde olabilirsiniz. Hassasiyetinizin arttığı durumlarda sorumluluklarınızda artabilir. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sağlığınızla ilgili sıkıntıları ihmal etmeyin.

BALIK:Keyif aldığınız hobilerinize yönlenebilirsiniz. Aşk hayatınızda hassasiyetler oluşabilir. Sezgilerinizle hareket etmeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Aşırı korumacı tavrınız karşınızdakini rahatsız edebilir. Dengeli olmaya özen göstermelisiniz.