Dengeli olmaya ihtiyacımız olabilir

Haftanın ilk gününde hızlı hareket ve yeni adımlar atma isteği içindeyiz. Koç burcundaki Ay, bizi daha samimi ve girişken olmaya itiyor. Duygusal alanda daha sabırsız davranabiliriz. Ancak bu durum özellikle ilişkilerimizde bazı huzursuzluklara ve olası tartışmalara da neden olabilir. Bugün karşımızdakilerin durumunu görmeden ve anlamadan girişimlerde bulunabiliriz. Aynı zamanda duygusal açıdan daha olgun ve birleştirici olmaya ihtiyacımız var. Özellikle sabah saatlerinde bilgi karışıklığı, ani fikirlerle harekete geçebiliriz. Biraz daha uzak görüşlü ve dengeli olmak gerekebilir. Günün geç saatlerinde aşkta ve arkadaşlıklar da bizi ortak düşünmeye çeken fırsatlar bulabileceğiz.

KOÇ:Kişisel önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda kendinizi feda edeceğiniz olaylar ön plana çıkabilir. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde fedakâr davranabilirsiniz. Gizli kalan konulardan dolayı düşmanlarınız olabilir. Akışta kalmaya çalışın. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Sosyal konularla ilgilenmek iyi gelebilir.

İKİZLER:Umutlarınız yönünde yeni projelere dâhil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gün. Sosyal konular daha fazla ilgi odağınızda olabilir. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatında sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gün. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Çalışma ortamızdaki kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Kendinizi akışa bırakmak isteyebilirsiniz. Alternatif konularda eğitim alabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BAŞAK:Sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Yenilenme içine girmek isteyebilirsiniz. Banka işlerinize daha fazla özenmelisiniz.

TERAZİ:İkili ilişkilerinizde kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Sıkışma hissedebilir, sonrasında da kabullenme içine girebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız.

AKREP:Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gün. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelen destekleri göz ardı etmemeye çalışın.

YAY:Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Bugün tamamlanmasını istediğiniz konular gündeminizi etkileyecek.

OĞLAK:Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Ailenizde eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. İç sesinizi dinlemeniz iyi olacaktır. Akışta kalın.

KOVA:Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gün. Ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Ticari görüşmelere özenli davranmalısınız. Uğraştığınız işlerde tamamlanma söz konusu.

BALIK:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.