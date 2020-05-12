Aradığımız desteği ya da bizi rahatlabilecek şeyleri bulmakta zorlanabiliriz. Mars, Saka burcunun son derecesinde olması, sıkışıklıkların kızgınlığa neden olabileceğini anlatıyor. Güçlü ya da aşırı baskın olmak isteyen kişiler yüzünden önümüz kapalı olabilir. Aynı zamanda hızlanan koşullar, haber ve hareketlilik de var. Ancak duygularımızı görmezden gelerek vereceğimiz kararlar bizi rahat ettirmeyebilir. Yarın Venüs de geri hareketine geçeceği için başkalarından beklentilerimizde yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Çift durumlar ve değişkenlik artığı için güvensizlikler gündeme gelebilir.

KOÇ:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için sabırlı davranmanız gereken zamanlar var. Bazı işlerinizi bitirebilmeniz için, feragat etmeniz gereken durumlar olabilir. Annenizle ilgilenebilirsiniz.

BOĞA:Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yeni uğraşlar edinebilirsiniz. Seyahat programları yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmekte zorlanabilirsiniz. Akışta kalın.

İKİZLER:Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Parasal konularınız gündeminizi etkileyebilir. Ödemelerde sıkışıklık yaşayabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar tarafından engellendiğinizi hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşılıklı etkileşimde olduğunuz kişilere karşı özen göstermeniz gerekebilir. İlişkilerde çözülme yaşanabilir. Karar vermeniz gereken konularda iç sesinizi dinlemenizde fayda var.

ASLAN:Çalışma hayatınızla ilgili koşullarınız gündeminizi oluşturabilir. Sağlığınızla ilgili konuları göz ardı etmemelisiniz. Çalışmalarınızda tamamlanmalar olabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Ani gelişen olaylara karşı kontrolünüzü elden bırakmayın.

BAŞAK:Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Bitirmeye çalıştığınız işlerinizde sıkıntılar çıkabilir.

TERAZİ:Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir ve etkisinde kalmamaya özen gösterin. Aile içindeki durumlarda sıkışmalar yaşanabilir. İşlerinizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Arkadaşlarınızla uğraşlar içinde olacağınız zamanlar var.

AKREP:Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. İletişiminizin yüksek olduğu, hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeni haberler gündeminizi değiştirebilir. Yapacağınız ticari sözleşmelerde sıkışıklıklar yaşanabilir.

YAY:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla sorumlulukları paylaşmakta anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

OĞLAK:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. İlişkilerde anlayış arayacaksınız. Beslenme düzeninizi değiştirebilirsiniz. Keyif alacağınız işlerle uğraşmak iyi gelecektir.

KOVA:Hayatınızda gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminizi etkileyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Toplu konulara yönelmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde işleriniz yoluna girecektir. Akışta kalın.

BALIK:Gelecekle ilgili beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde sonlanmalar yaşanabilir. Arkadaşlarınızla birlikte sanatsal konularla uğraşabilirsiniz.