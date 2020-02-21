Bugün Ay, Saka burcunda ilerliyor. Yeni düşüncelere ve sosyal konulara daha açığız. Gelecek yönünde hayaller kurmak mümkün. Ancak yeteri kadar net ve somut olamayabiliriz. Bugün düşüncelerimizi olumlu yönde tutmaya bakalım. Duygusal açıdan garip ve beklenmeyen şekilde davranabilir ya da kendimizi yeteri kadar güvende hissedemeyebiliriz.

Böyle zamanlarda duygularımızı anlamaya bakalım. Bizde boşluk hissi ya da iç sıkıntısı yaratan koşullar içinde olabiliriz. Bugünlerde kapanan enerjiler altında, desteğe daha çok ihtiyacımız olacak. Soyut düşünceler içinde davranabiliriz. Gruplarla ve arkadaşlarla ilgili konularda gizli şeyler karşımıza çıkabilir.

KOÇ:İş temponuz gün içinde azalabilir. Sosyal konulara yönelebilirsiniz. Arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. Eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Çevrenizdeki insanlarla iletişimde olmak keyfinizi yerine getirecektir. Akışta kalın.

BOĞA:Öğrenmeye açık hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki gelişmeler gündeminizi değiştirebilir. Hedeflerinize ulaşmak için üzerinde çalıştığınız konuları düzenlemek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. Özgür hissedeceğiniz zamanlar içindesiniz. Akademik alanlar ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Sosyal konularda daha fazla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akışta kalın.

YENGEÇ:Sizi krize sokabilecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İletişiminizin yüksek olduğu zamanlardasınız. Sıkıntılı durumları çok rahat çözebileceksiniz. Endişelerinizi bir yana bırakmalısınız. Akışta kalın.

ASLAN:Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yönelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için çabalayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızda yoğunluk olabilir. Sizden daha fazla sorumluluk almanız istenebilir. Beklentide olduğunuz konuları daha iyi hale getirebilirsiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla planlayacağınız projeler daha kolay akabilir.

TERAZİ:Yeteneklerinizi keyif aldığınız işlere yönlendirebilirsiniz. İletişiminizin iyi olduğu zamanlardasınız. Sevdiklerinizle programlar yapmak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Risk almak daha kolay olacaktır.

AKREP:Ailevi meselelere önem vermeniz gerekebilir. Ev hayatınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Geçmişle konular gündeminize gelebilir. Hayattan beklentilerinizi iç sesinizin yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz.

YAY:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu zamanlardasınız. Karar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde düzenleme gerektiren durumlar yaşanabilir. Değişikliklerden etkileneceksiniz.

OĞLAK:Bütçenizi gözden geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. İletişimi yüksek zamanlar var. Beklentide olduğunuz konularda gelişmeler olabilir. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir.

KOVA:Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hassas olduğunuz meseleler üzerinde düşünmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konularda harekete geçebilirsiniz.

BALIK:Hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Gözden kaçırdığınız konular yüzünden sıkıntıya düşebilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen gösterin. İç dünyanıza dönebilirsiniz. Arkadaşlarınızla olmak keyfinizi yerine getirebilir. Akışta kalın.