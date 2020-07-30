Yay burcunda ilerleyen Ay ve ateş elementindeki vurgu daha heyecanlı, hevesli koşullar getirmekte. Özgür davranmak ve kendimizi ortaya koymak, risk almak konusunda istekliyiz. Liderlik gerektiren işlerde pozitif bir hava söz konusu. Daha inandırıcı, ilham alabileceğimiz bir gündeyiz. Yüksek enerjimizi dağılmadan kullanmaya bakalım. Genel olarak olumlu ve destekleyici koşullar içindeyiz. Ancak abartılar ya da aşırı hayalci olmanın getirebileceği güvensizliklere dikkat etmek gerek. Kimi zaman verilen sözler yerine getirilmiyor olabilir. Bugün fikirlerimizde, görüşlerimizi ortaya koyarken, olası tartışmaları, görüş ayrılıklarını da hesaba katmalıyız. İlişkilerde daha gerçekçi olmaya bakalım.

KOÇ:Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Akademik konulara yönelebilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Yabancılarla ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.

BOĞA:Duygusal yönden bağlayıcı konular var. Endişe duyduğunuz meselelerle yüzleşebilirsiniz. Ortaklı para durumları gündeme gelebilir. Maddi açıdan yenilenmeye gidebilirsiniz. Yakın çevrenizdeki gençlerle ilgilenmeniz gerekebilir.

İKİZLER:Karşınızdaki kişilerle uyum içinde olabilirsiniz. Eşinizle ilgili meseleler gündeminizi etkileyebilir. Yeniliklere açık bir gündesiniz. Akşam saatlerinde dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. Eğitsel konulara ilgi duyabilirsiniz.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşle ilgili yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Sağlığınızı göz ardı etmeyin. Akşam saatlerinde hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz.

ASLAN:Kendinizi ifade etmek istediğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Çocuklarla vakit geçirebilirsiniz. Keyif aldığınız insanlarla program yapabilirsiniz.

BAŞAK:Ailenizle keyif aldığınız şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Babanızla ilgili durumlar gündeme gelebilir. Geçmişe meselelerle ilgilenebilirsiniz. Eğitimdeki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gün içinde etkili olabilir.

TERAZİ:Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yoğunluk içinde kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. Özgürlük hissiyle yeni fikirlerin peşinden gitmeniz, çok daha kolay olacaktır. Gün içinde keyif aldığınız kişilerle vakit geçirebilirsiniz.

AKREP:Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yeni baştan bütçe yapmak isteyebilirsiniz. İş yerinizde alacağınız desteklerle kendinizi gösterme fırsatı bulabilirsiniz. Eğitim alanına para harcamak isteyebilirsiniz.

YAY:Yeni başlangıçlar yapmak için heves içinde olacağınız zamanlar var. Özgürce kendi hayatınıza bakacağınız bir gündesiniz. Keyif aldığınız kişilerle görüşebilirsiniz. İmaj değişikliğinde kararlarınızı daha dikkatli almanızda fayda var.

OĞLAK:Gizli kalmış olaylarla ilgili kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar olabilir. Özgürlük hissiyatı içinde farkında olmadan yapacağınız konuşmalara dikkat etmekte fayda var. Akşam saatlerinde koşulların değişmesiyle rahatlayabilirsiniz.

KOVA:Gelecek beklentilerinize yeni fikirler katabilirsiniz. Sosyal açıdan hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Yeniliklere daha açık olabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gençlerle ilgilenebilirsiniz.

BALIK:İş hayatınızda hareketli bir gündesiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Annenizi göz ardı etmemelisiniz. Keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde sevdiklerinizle program yapabilirsiniz.