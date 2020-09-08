DESTEKLER İŞİNİZİ KOLAYLAŞTIRACAK

Bugün Ay, Boğa’da Satürn’le uyumlu açı içindeyken uzun vadeli işler, mesleki konular ve hedeflerimiz açısından daha çok şey yapabiliriz. Tembellik etmemeliyiz. Belirli imkanlar ve destekler bize istediğimiz istikrarı sağlıyor olabilir. Parasal işler, somut, toprağa ait konularda belirli imkanlar vurgulanıyor. Günün ilk yarısında işlerimizi daha hızlı halledebiliriz. Tek başına hareket etmek zor olmayacak. Aynı zamanda öğle saatlerinde görüşmeler, toplantılar ve kadınlara yönelik konularda başarılı işler yapılabilir. Akşam saatlerinde (18.39) Boğa burcuna ilerleyen Ay, biraz yavaşlayacağımızı ama kararlılık kazanacağımızı gösteriyor.