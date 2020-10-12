İletişim gezegeni Merkür, Akrep’te iyice yavaşlıyor. Detaylardan çok şey öğrenebiliriz. Araştırma içeren çalışmalarda ilerleme olabilir. Aynı zamanda yaratıcılık içeren imkânlar ve kendimizi öne koyma fırsatları da var. Motivasyon olarak elimizden gelenin en iyisini yapabiliriz. Gün boyunca bize ilham verecek konulara açığız. Düşüncelerimizi daha kolay paylaşabiliriz. Özellikle öğle saatlerini daha iyi değerlendirmek elimizde... Bu saatlerde otoritelerden ve güçlü kişilerden destek almak mümkün. Saat 17.29’dan sonra boşluğa giren Ay, olayları kendi akışına bırakmanın daha doğru olabileceğini gösteriyor.

KOÇ: Keyif aldığınız uğraşlarınızda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edecektir. Etrafınızdaki insanlara hediyeler almak isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

BOĞA: Eviniz için harcama yapabilirsiniz. Ailevi konular gündeme gelebilir. Babanızın sağlığını ihmal etmemelisiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha çok çaba göstermeniz gerekebilir. Bazı işlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Akışta kalın.

İKİZLER: İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmeye çalışın. Kulağınıza gelen dedikodulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmayın.

YENGEÇ: Maddi kaynaklarınızla ilgili yenilenmeye gidebilirsiniz. Dışa dönük enerjiler söz konusu... Planlar yapabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalara yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konular için çaba sarf edeceğiniz zamanlar var.

ASLAN: Yeni başlangıçlar yapmak için enerjinizi kullanabilirsiniz. Hassas olduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gününüzü eğlenceli kılmak için planlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Beslenmenize dikkat edin.

BAŞAK: Bilemediğiniz konulardan dolayı işlerinizde kayıplar yaşayabilirsiniz. Gizli kalmış olaylar gündeminizi rahatsız edebilir. Kendi iç dünyanıza çekileceğiniz zaman dilimi içindesiniz. Gün içinde keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilirsiniz.

TERAZİ: Gelecek ümitlerinizle ilgili daha dışa dönük olabilirsiniz. Cömert olabilirsiz. Arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecektir. Meslek grubunuzdan kişilerle bir araya gelebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekleri göz ardı etmeyin.

AKREP: Hayatınızdaki sorumluluklarınızın daha rahat bir şekilde üstesinden geleceğiniz bir gündesiniz. Dışa dönük tavrınız çalışma arkadaşlarınızı da etkileyecektir. Harcamalar yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde sizi iyi hissettirecektir.

YAY: Yeni ufuklara açılmak için uygun bir gündesiniz. Eğlenceli yolculuklar planlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi paylaşmak için yakın çevrenizle görüşmek size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.

OĞLAK: Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Ortaklı para durumlarıyla uğraşabilirsiniz. Parasal açıdan yenilenmeye gitmek sizin için iyi olabilir. Banka işleri sizi yıpratabilir. Gün içinde dışa dönük olacağınız zamanlarda var.

KOVA: Eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçireceğiniz bir gündesiniz. Eğlenceli organizasyonlar planlayabilirsiniz. Birlikte yaptığınız şeylerin uyum içinde ilerlemesini isteyeceğiniz zamanlar var. Hobileriniz için harcama yapmak size keyif verecektir.

BALIK: Çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Program yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Sağlığınızı ihmal etmemeye çalışın. Dışa dönük uğraşlar keyfinizi yerine getirebilir. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz.