Ay bu sabah 5.46’dan itibaren Koç burcuna ilerleyerek daha hızlı ve enerjik bir atmosfer getiriyor. Ancak acele işe şeytan karışabilir. Geç saatlerde gece yarısını hemen geçe gerçekleşecek olan dolunay gün boyunca hızlı gelişmeler, tepkiler ve önemli kararlar getirmekte. Özellikle ilişkiler alanında dengeler hassas. Gün boyunca hızlı gelişen olaylarla karşılaşabiliriz. Ani olaylara hızlı çözümler bulmak zor olmayacak. Şartlar gereği daha buluşçu olabiliriz. Ancak sabah saatlerinde kafa karışıklığı ya da tutarsızlıklar da gündeme gelebilir. Katı planlar yapmak yerine gelişen olaylara yönelik daha esnek davranabiliriz.

KOÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Gelecekle ilgili projelerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Bedeninizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Hassasiyet gösterdiğiniz konularda daha dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı işlerinizde çok fazla fedakar davranabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. İlgilendiğiniz konularda cesaretli davranabilirsiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek size iyi gelebilir.

İKİZLER: Gelecek umutlarınız yönünde yeni projelere dahil olmaya cesaret göstereceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işler de kabullenme içine girdiğinizde, alacağınız desteklerle daha hızlı ilerlediğinizi fark edebilirsiniz.

YENGEÇ: İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Hedeflediğiniz yerlere ulaşmak için tamamlanma içinde olabilirsiniz. Üzerinde yoğunlaştığınız işleri bırakmak isteyebilirsiniz. Kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

ASLAN: Özgürleşme isteği içinde yeni projelere atılabilirsiniz. İnandığınız düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşmak için kendinizi hevesli hissedeceğiniz zamanlar var. Yabacılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ufak tefek kazalar yaşanabilir.

BAŞAK: Sizi yoran koşullar daha fazla Sizi yoran koşullar daha fazla gündeme gelebilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Parasal konulardaki sıkışmalar sizi sıkıntıya sokabilir. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ: İkili ilişkilerinizdeki olaylarda kendinizi fedakâr hissedebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalarda dikkatli olmalısınız. Sosyal konulara yönleneceğiniz zamanlar olabilir.

AKREP: Çalışma hayatınızda yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Tamamlanması gereken işler için çalışma arkadaşlarınızla birlikte planlama yapabilirsiniz. İş hayatınızda gelen destekleri göz ardı etmemeye çalışın.

YAY: Yaratıcılığınızı uğraştığınız işlere kullanabilirsiniz. Kolektif veya sosyal konulara yönlenmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabileceğiniz zamanlar var. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

OĞLAK: Evde yaşanabilecek kazalara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Ailenizdeki eski konular gündeme gelebilir. Kendinizi aile

içindeki mevzulara karşı fedakâr yaklaşım içinde olduğunuzu hissedebilirsiniz. Akışta kalın.

KOVA: Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içindeki ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yapacağınız ticari görüşmelere özenli davranmalısınız.

BALIK: Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Çözemediğiniz konularda kabullenme ihtiyacı doğabilir. Uğraştığınız konularda yeteneklerinizi kullanmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Gün içinde cesur davranabilirsiniz.