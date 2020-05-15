Dikkatli olalım

Balık burcunda Mars ile yan yana gelen Ay, duygusal nedenler yüzünden sıkıntı çekebileceğimizi anlatıyor. Olaylara ve insanlara daha objektif gözle bakalım. Böyle zamanlarda kendimizi kurban şeklinde bulabiliriz. Duygusal kararlar vermeye çok açığız ancak oldukça tutarsız davranışlar da sergileyebiliriz. Belki bu transit sanatçılar ve yaratıcı alanlarda çalışanlar için ilham verici, harekete geçirici olabilir. Bununla birlikte özellikle sabah saatlerinde daha önlemci ve sakin olmakta fayda var. Hareket ya da yolculuk içeren konularda dikkatli olmalıyız. Yanlış anlamalara açık bir gündeyiz.