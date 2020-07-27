Dikkatli olalım

Haftanın ilk gününde olaylara biraz daha objektif bakmalıyız. Akrep burcundaki Ay, daha yoğun, duygusal açıdan tepkisel olabileceğimizi anlatıyor. Kendimizi güvensiz hissediyor olabiliriz. Günlük işlerde sıkıntılar, aksamalar ve yanlışlıklar gündeme gelebilir. Özellikle öğle sonrasında ilişkilerimizde daha gerçekçi olmaya bakalım. Bugünlerde aktif olan sert açılar gerekli adımları, önlemleri almadığımız takdirde sıkıntı çekebileceğimizi anlatıyor. Duygusal aşırılıklara, içerisinde şiddet ya da zarar barındırabilecek koşullara dikkat edelim. Hırsızlık, ihmalkarlık yüzünden bizi sıkıntıya sürükleyebilecek olaylar yaşayabiliriz.