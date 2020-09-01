Ay bugün sabah saatlerinden 12.34’e kadar Saka burcunda boşlukta ilerliyor. Bu saatten sonra da Balık burcuna ilerleyecek. Günün ilk yarısında olaylara daha somut yaklaşmaya bakalım. Pratik olmakta zorlanabiliriz. İsteklerimizi gözden geçirmek, biraz daha esnek olmak yararlı olacak. Öğle sonrasında sezgilerimiz artıyor.

Ay Balık burcunda ilerlerken yaratıcı konulara açığız ve daha hayalci davranabiliriz. Sanatsal uğraşlar açısından ilham alabileceğimiz imkanlar var. Ruhsal konulara açılabiliriz. Ancak bugün başkalarının düşüncelerinden de fazlasıyla etkilenebiliriz. Fikirlerimizi elle tutulur hale getirebilirsek daha net düşünebileceğiz.

KOÇ:Öğlene kadar işlerinizde konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Gündeminizi bilemediğiniz konular oluşturabilir. Kendi duygusal sınırlarınızı öğreneceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı yargılayıcı bir tutum içinde olmaktan kaçının.

BOĞA:Öğlene kadar tamamlanması gereken işleri bitirmekte fayda var yine de motive olmakta zorlanabilirsiniz. Bugün arkadaşlarınızla olmak size keyif verecektir. Gelecek planlarınızla ilgili hayal kurmak hoşunuza gidebilir, bunu çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz.

İKİZLER:Sabah saatlerini öğleden sonraki işlerinizi organize ederek geçirebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Yararlı işler için

zaman harcayabilirsiniz. İş yerinizde bitirilmesi gereken ufak tefek işlerinizle uğraşabilirsiniz.

YENGEÇ:Öğlene kadar evle ilgili işlerinizi tamamlamak isteyebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecek. Yabancılarla ortaklaşa yaptığınız işlere yönelebilirsiniz. Bugün yaşadığınız olayın bütününü görmek için beklemede kalmanız gereken zamanlar olabilir.

ASLAN:Günü ortaklı para konularıyla ilgilenerek geçirebilirsiniz. Parasal konularla ilgilenirken dikkatinizi toplamaya özen göstermekte fayda var. Önemli kararları bugün almamaya çalışın. Bugün işlerinizde aksamalar olabilir. Rahatsızlık duyacağınız zamanlar olabilir.

BAŞAK:Günün ilk saatleri yavaş ilerlese de sakin kalmakta fayda var. İlerleyen saatlerde eşinizle birlikte keyifli zamanlar geçirebileceğiniz zamanlar var. Mahkeme ve davalık süreçleriniz var ise, bekleyişler sürebilir. Yararlı uğraşlarla zaman geçirebilirsiniz.

TERAZİ:Çalışma ortamında sorumluluklarınızda değişiklikler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha hassas olma eğiliminde olabileceğiniz zamanlar var. Gün içinde işle ilgili sizi yoran konularla uğraşabilirsiniz. Bitirmeniz gereken işlerinizle uğraşmak daha iyi olabilir.

AKREP:Sabah saatlerini evinizle ilgili konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Bazı beklemeler olabilir, bu yüzden aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Öğleden sonra yaratıcı işler için uygun koşullar var. Çocuklarınızla ilgili değişiklikler, uğraşlar da dikkat çekebilir.

YAY:Gündeminizi eskiler, geçmişe yönelik konular oluşturabilir. Ailenizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Eve ait işleri daha iyi planlamaya bakın. Aile fertleriyle yararlı işler yaparak zaman geçirmek iyi gelebilir. Babanızla ilgilenmeniz gereken konular da olabilir.

OĞLAK:Sabah saatleri daha durgun geçebilir. Sabırlı olmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz, beklemede kalmalısınız. Hareketli bir gün yaşayabilirsiniz ama işleriniz sonuca bağlanmayabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz, akışta kalmakta fayda var.

KOVA:Bugün farkında olmadan harcamalarınızı abartabilirsiniz, ödemelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Öğlene kadar işlerinizi toparlamakta fayda var, işleriniz istediğiniz hızda gelişmeyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak yararlı işler yapmak isteyebilirsiniz.

BALIK:Bugün duygularınızı derinden hissederek yaşayabilirsiniz. Öğlene kadar işlerinizde beklemeler olabilir, sakin olmakta yarar var. İçsel temizlik

yapmak isteyebilir, sağlık ve beslenme konusunda yeni programlar uygulamaya başlayabilirsiniz.