Terazi burcuna ilerleyen Ay, ilişkiler konusuna daha çok önem vereceğimizi gösteriyor. Başkalarından beklentilerimiz yükselmekte... Ay da dolunaya doğru giderken, ortaklaşa durumlarda bizi daha hassas kılan gelişmeler var. Ortak bir hedef üzerinde olsak dahi, daha esnek ve daha az tepkisel olmaya bakalım. Mars ve Uranüs kare açı yaparken, aşırı ısrar ya da inatçılığın neden olabileceği gerginliklerden uzak duralım. Enerjimiz aniden boşalabilir ya da ani bir durum, bir kaza söz konusu olabilir. Böyle zamanlarda kendimizi daha huzursuz ya da başkaldıran bir psikoloji içinde bulabiliriz. Aceleyle karar vermemek, daha fazla bilgi almak ve danışmak yararlı olacak.

KOÇ:İkili ilişkilerinizde huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmakta zorlanacağınız zamanlar olabilir. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Öğleden sonraki saatlerde kendinizi duygusal yoğunluk içinde bulabilirsiniz.

BOĞA:Çalışma ortamınızdaki gerginlikler gündeme gelebilir. Başkalarına bağlı konular yüzünden işleriniz sürüncemede kalabilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızdan yorulabilir, konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER:Kendinizi ifade ederken gergin anlar yaşayabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren uğraşlar içinde olmak sizi rahatlatabilir. Ani parlamalara karşı dikkatli olmalısınız. Sıkıntınızı alışveriş yaparak gidermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:Sabah saatlerinde evde kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Başınızı belaya sokmamaya özen gösterin. Ailenize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde mücadele gerektiren olaylara karşı fazla hassas davranabilirsiniz.

ASLAN:Konuşmalar ve yazışmalar günlük hayatınızı etkileyebilir. Bu kadar hareketli bir günde yanlış anlaşılmalar fazla olabilir. Yaşanabilecek huzursuzluklara karşı tepkinizi gereğinden fazla göstermemeye dikkat edin.

BAŞAK:Sabah saatlerinde gelirlerinizle ilgili huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Ortak para konuları gündeminizi etkileyebilir. Sakinliğinizi korumakta güçlük çekebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde başkalarından destek alabilirsiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Duygusal konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda sıkıntı çıkarmaya yatkın olabilirsiniz.

AKREP:Başkalarına bağlı konularda sizi krize sokan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Gizli kalmış durumlar başınızı belaya sokabilir. Elinizde olmayan nedenlerden, kontrollünüzü kaybedebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.

YAY:Sabah saatlerinde kendinizi tartışmaların ortasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Huzursuzluğunuz gün boyu sürebilir. Gelecek hayallerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

OĞLAK:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İsteklerinizi elde etmek için gergin tavır sergileyebilirsiniz. Sorumluluklarınla ilgili üstlerinizle mücadele etmek yerine konuşmaları başka bir güne erteleyebilirsiniz.

KOVA:Hayatınızda başkalarına bağlı konular sizi huzursuz edebilir. Sabah saatlerinde konuştuklarınızla başınızı belaya sokabilirsiniz. Olduğunuz ortamdan uzaklaşmak ruhsal olarak sakinlemek isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK:Parasal konulara dikkat etmenizde fayda var. Sabah saatlerinde ani tartışmalar içine girebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı olaylar söz konusu... Mücadele edeceğiniz durumlarda içinde boğulduğunuzu hissedebilirsiniz.