Aslan burcundaki Ay, dolunayın da etkisi ile bizi daha kritik değerlendirmelere, düşüncelere yöneltiyor. Özellikle karşılıklı konularda, beklentilerimizde biraz daha esnek ve dengeli olmaya bakalım. Duygularımızı, isteklerimizi daha abartılı ve güçlü bir şekilde ortaya koyma eğilimindeyiz. Ancak bu durum inatlaşmaya da gidebilir. Takılıp kalmamalıyız. Oldukça kararlı ve iddialı davranabiliriz. Günün ilk yarısında kendimize güvenimiz oldukça yüksek. Esneklik gösterebilmek çok önemli. Eğer sadece kendimizin haklı olduğunu düşünürsek, gereksiz karşıtlıklar ya da anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

KOÇ: İş hayatınızda dönüşümler yaşanabilir. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için mücadele edebilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkileriniz için harcama yapabilirsiniz. Spekülatif konulardan uzak durmalısınız.

BOĞA: Babanızla ile ilgili olan konular gündeminizde değişim yaratabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Eskide kalan konular gündeme gelebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Ani değişen olaylara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER: Gün içinde değişen olaylar gündeminizi hareketlendirebilir. Yazışma ve konuşmalarınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Sürpriz gelişmeler olabilir. Ticari anlaşmalar konusunda fikir değişiklikleri yaşanabilir. Kardeşlerinizle paylaşım içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ: Parasal kaynaklarla ilgili değişiklikler olabilir. Gün içinde gelişen olaylar için harcama yapmanız gerekebilir. Kişisel yeteneklerinizle ilgili değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. Gelecek planlarınızla ilgili durumlarda dönüşümler yaşayabilirsiniz.

ASLAN: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha çok ön plana çıkabilir. Hassas olduğunuz konularda değişiklikler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişi ile görüşmelerinize dikkat etmelisiniz. Gün içinde duygusal olarak yaşadığınız dönüşümler sizi yorabilir.

BAŞAK: Duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz. Psikolojik olarak yaşanan dönüşümlerden etkilenebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere karşı ani tepki göstermekten kaçının.

TERAZİ: Aklınızda olan bazı planlarınızı sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Dönüşüm gerektiren konular sizi kısıtlayabilir. Ümit ettiğiniz olaylarda ani fikir değişiklikleri yaşanabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlarda aksamalar olabilir.

AKREP: Bazı konularda engelleri aşmak için ellerinizi kirletmeniz gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminiz sizin iş yönünüzü belirleyebilir. Aniden ortaya çıkan olaylardan dolayı sıkıntıya düşebilirsiniz. İkili ilişkilerinizle ilgili dönüşümler yaşayabilirsiniz.

YAY: Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Düşünsel konularda kendinizi daha yaratıcı kılabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde değişimler yaşanabilir. Bu durumlar sizi yorabilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK: Ortaklı konularda değişiklikler meydana gelebilir. Çözmekte zorlandığınız konular açığa çıkabilir. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konularla ilgili dönüşümler yaşanabilir. İlişkiler ön planda olabilir.

KOVA: Eşinizle ilgili konularda sürprizler olabilir. Ev hayatınızdaki olaylar sizi değişime itebilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Ailevi konularda dönüşümler yaşayabilirsiniz.

BALIK: Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için çaba gösterebilirsiniz. Bu konuda çalışma arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Düşündüğünüz konular sizi yorabilir. Gün içindeki stres nedeniyle kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.