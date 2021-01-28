Ay, Aslan’a ilerledi ve günün geç saatlerinde dolunay gerçekleşecek. Ay’ın sert açılar altında kalması özellikle sevgi ilişkilerine ve mutluluğumuza bazı testler, değerlendirmeler getirmekte. Dolunaylar değerlendirme ve muhasebe yapma zamanlarıdır. Bugün duygusal önem verdiğimiz konularda zorlanabiliriz. Aşırı gurur yaptığımız ya da duygusal açıdan inatçılık ettiğimiz durumlara dikkat edelim. Kişisel çatışmalara girmemeye çalışalım. Kimi zaman gereksiz bir cömertlik ya da harcamalar da bizi zor duruma düşürebilir. Günün geç saatlerinde abartılar da çok yüksek. Bu saatlerde biraz daha akılcı olmak, öfke ile hareket etmemek yerinde olacak.

KOÇ: Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız konulardan iyi iş çıkarabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konular zamanınızın büyük bir kısmını alabilir. Gün içinde ihtiyacınızdan fazlası için harcama yapmamaya özen gösterin.

BOĞA: Babanızla ilgili konularda gözünüzden kaçan olaylar olabilir. Güvenlik konusunda dikkatli olunmasında fayda var. Yeni şeyler öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İşlerdeki eksikleri tamamlamak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER: Birçok işi bir anda yapmanız gerekebilir. İşlerinizi tekrar kontrol etmenizde fayda var. Yaşadığınız olaylarda fedakârlık yapmak durumunda kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki durumlardan etkilenebilirsiniz. Kulağınıza asılsız dedikodular gelebilir.

YENGEÇ: İşlerinizi düzeltmek ve toparlamak isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz konularla ilgili daha fazla şey öğrenmek için araştırma içinde olabilirsiniz. Bu konuda harcamalarınız artabilir. Yeni gelir kaynakları yaratmak isteyebilirsiniz. Dikkatli olun.

ASLAN: Önem verdiğiniz olayların üzerine gidip, düzeltme isteği içinde olabilirsiniz. Hayalini kurduğunuz şeyler tam istediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Hassas olduğunuz konular ön plana çıkabilir. İkili ilişkiler gündeminizi meşgul edebilir.

BAŞAK: Bazı olaylar göründüğünden daha farklı olabilir. Sorumlu olduğunuz konuları daha iyi hale getirmeye çalışırken detaylar içinde kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilerle yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Kendi iç dünyanıza çekilebilirsiniz.

TERAZİ: Yeni fikirler içinde olabilirsiniz. Bu konuları detaylandırmak için uygun bir gündesiniz. Birlikte çalıştığınız gruplarla, yeni işlere girebilirsiniz.

Sorumlu olduğunuz konuları tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizde karışıklık meydana gelebilir.

AKREP: İşlerinizi toparlamak ve detaylandırmak için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden bu konuda destek alacaksınız. Bugün hedeflediğiniz konularla toplum önünde görünür olmak isteyebilirsiniz. Bürokratik işler biraz canınızı sıkabilir.

YAY: İkili ilişkilerinizde keyifli şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı konuları net görmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha hızlı büyüme sağlamak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Parasal yatırımlarınız için kararlar almak isteyebilirsiniz. Beklenmedik konularda dönüşümler olabilir. Sizi bağlayıcı koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz konularda hedefleriniz doğrultusunda ilerlemelisiniz.

KOVA: Ortaklı konularda eksikleri toparlamaya çalışacağınız bir gündesiniz. Karşınızdaki insanların beklentilerinizi tam olarak karşılayamadıklarını hissedebilirsiniz. Gün içinde açık düşmanlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BALIK: Gün için çalışma hayatınızla ilgili koşullar gündeminizi etkileyebilir. Arkadaşlarınızla birlikte işlerinizi ilerletmek için çaba sarf edebilirsiniz. Detaylandırmanız ve bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Sağlığınızı etkileyecek durumlardan uzak kalın.