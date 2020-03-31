Mars ve Satürn, Saka burcunda birleşmekte... Düşüncelerimizi olumlu yönde kullanmaya bakalım. Sosyal durumlarda, iletişimde engeller ya da gerginlikler yaşayabiliriz. Ay da saat 14.43’e kadar boşlukta kalacağı için, günün ilk yarısında sürüncemede kalan durumlar ve belirsizlikler yaşanabilir. Akşam saatlerinde sevdiklerimizle ilgili konulara, ailevi işlere daha çok yönelebiliriz. Günün ilk yarısında önemli kararlardan kaçınmakta fayda var. Görüşmelerde ve sosyal konularda daha esnek olmaya, düşüncelerimizde aşırı iddiacı olmamaya özen göstermeliyiz. Aynı zamanda fiziksel açıdan risk içerebilecek olaylara da dikkat etmek gerekiyor.

KOÇ:Oldukça güçlü zihinsel süreçler yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Riskli konularda karar verme konusunda cesaretli davranabilirsiniz.

BOĞA:Maddi kaynaklarınız konusunda yeni kararlar almak için imkanlar oluşacaktır. Harcamalarınızı, seyahatlerinize yönlendirme isteği içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar var. Başkalarından destek alabileceksiniz.

İKİZLER:Kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ:Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Yeni haberler alacağınız, keyifli zamanlar var.

ASLAN:Beklentilerinizle ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Hayallerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. İş hayatınızda destek alabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz, bu durum sizi rahatlatacaktır.

BAŞAK:İş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. Yeni haberler alabilirsiniz. Çift durumlu olaylar için karar vermekte acele etmeyin.

TERAZİ:Yeni şeyler öğrenmek için hevesli bir gündesiniz. Yolculuk planları için teşvik edici imkanlar çıkabilir karşınıza... Akademik olarak yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz. Değişen durumlara sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

AKREP:Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz. Ortaklı para durumlarında yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin bol olduğu bir gündesiniz.

YAY:İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği zamanlar var. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven hissedebileceğiniz imkanlar bulunuyor. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, dikkatli olmakta fayda var. Akışta kalmaya özen gösterin.

OĞLAK:Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

KOVA:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Aşkta kısıtlayıcı durumlar oluşabilir.

BALIK:Gündeminizi evinizle ilgili konular oluşturabilir. Sabah saatlerinizde eviniz için para harcamak isteyebilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Babanızla ilgili durumlar gündeme gelebilir.