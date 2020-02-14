Duygusal açından yoğunuz

Bugün Akrep burcuna ilerleyen Ay, bizi daha yoğun ve duygusal kılıyor. Kıskançlıklara dikkat edelim. Ay bu burçta daha hırpalayıcı ve şüpheci olmaya işaret eder. İlişkilere odaklanıyoruz. Ancak aşırı talepkâr ya da ısrarcı davranmak, huzur bozabilir. Yine de günün geç saatlerinde kolay iletişim ve sezgilerimizi doğru kullanabileceğimiz fırsatlar var. Hafta sonu yaklaşırken, ortaklı konulara ve paylaşımlara da duyarlı hale geliyoruz. Duygusal açıdan kararlı davranabiliriz. Ancak huzursuzluklara da açığız. Beklentilerimizde daha tutarlı olmaya bakalım. Öğle saatlerinde duygusal paylaşımlarımız da olumlu deneyimler var.















