Bizi hassasiyetlerimiz yönünde etkileyen bir konu üzerinde durabiliriz. Ailevi bir olay ya da bizi yan yana getirebilecek ortak bir bağ kurabiliriz. Aynı zamanda gelecek yönünde daha fazla şey paylaşabilir ve hissedebiliriz. Yengeç burcunda ilerleyen Ay sayesinde, önceliklerimizi daha hızlı ve becerikli şekilde ortaya koyabileceğiz. Ay, Yengeçteyken ev hayatına ait bir konu ya da bizi duygusal açıdan endişelendirebilecek bir durum da dikkat çekebilir. Biraz daha akılcı olmaya bakalım. Gereksiz evham ya da korkular yüzünden kendimizi kısıtlamamalıyız. Duygularımıza yön vererek, kendimizi motive etmek ve daha çok şey paylaşmak yolunu arayalım.

KOÇ:Ev hayatınızla alakalı değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. Sabah saatlerinde ilişkiler daha akıcı. Keyifli olaylar yaşamanız söz konusu... Güven aradığınız durumlar oluşabilir.

BOĞA:Çevrenizle ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Bazı dedikodular meydana gelebilir. Ticari olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar yakın. Akışta kalmanızda fayda var.

İKİZLER:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir parasal yapılanma içine girmenizde fayda var. Sabah saatlerinde akıcı temalar söz konusu... İlişkiler içinde olacağınız zamanlar yakın.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeyler gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize özen göstermenizde fayda var. Akışta kalmalısınız.

ASLAN:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı, başınıza gelecek olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girmemenizde fayda var. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Sosyal gruplarınızdaki konularınız gündeminizi etkisi altına alabilir. Geleceğinizle ilgili, beklentileriniz hakkında farklı olaylar söz konusu... İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar yakın. Akışta kalmalısınız.

TERAZİ:Kariyer hayatınızda birtakım değişiklikler meydana gelebilir. Sabah saatlerinde işleriniz daha akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında işlerinizi tamamlamanızda fayda var. Üstlerinizle ilgili bazı olaylar söz konusu...

AKREP:Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar yakın. Sabah saatlerinde ailenizle vakit geçirmenizde fayda var. Akıcı enerjiler sayesinde tüm gün işleriniz kolayca ilerleyebilir. Yaptığınız planlarda ertelemeler söz konusu olabilir.

YAY:Duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeminizi oluşturabilir. Para konularına karşı daha hassas olmanız gereken zamanlar söz konusu... Ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenmelisiniz. Çalışmalarınızı bitirmeye gayret etmelisiniz

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ilişkiler açısından daha rahat temalar söz konusu... Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde uyum arayışında olabilirsiniz. Anlaşma içinde olmanızda fayda var.

KOVA:Kariyer hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşinizle alakalı sorumluluklarınızda değişiklikler yaşamamanızda fayda var. Başkalarından destek alacağınız zamanlar da yakın.

BALIK:Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. Keyif aldığınız durumlar için harcamalar yapmanızda fayda var. Akşam saatleri daha yorucu geçebilir.