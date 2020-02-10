Haftanın ilk gününde Ay, Başak burcunda diğer gezegenlerin karşısında tek başına ilerliyor. Bu durum özellikle duygusal açıdan düzen ve detay ya da sağlık içeren bir konuyu fazlasıyla önemseyebileceğimizi gösteriyor. Ancak pek çok konuda tek başına hareket etmek kolay olmayabilir. Karşımızdaki kişinin durumu hakkında daha hassas davranabiliriz. Sabah saatlerinde daha becerikliyiz. Ortak bir amaç çevresinde bir araya gelmek, daha kolay. Akşam saatlerinde karşılıklı konularda hareketlilik ve artan bir iletişim var. Ancak, yanlış değerlendirmeler ve uyuşamama durumu da yaşanabilir. Günün geç saatlerinde bu sorunları aşabiliriz.

KOÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız da artış olabilir. Bilginin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlarda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz.

BOĞA:Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli gündeminizde yaratıcılığınızı keyif aldığınız konulara aktarabileceksiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Hobilerinizle ilgileneceğiniz zamanlar var.

İKİZLER:Ev hayatınızla ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ailevi konular sizi geçmişe götürebilir. Güven arayışı içine girebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Çevresel değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ:İletişim yönünden hareketli bir gündesiniz. Bilginin kaynağına inmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız konularda eğitim almak isteyeceğiniz zamanlar var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayacağınız zamanlar var. Bu konuda yeni haberler alabilirsiniz. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yenilik getirebilirsiniz.

BAŞAK:Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetinizin fazla olduğu konularda çevresel değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Hareketli bir gündeminiz var. İmaj değişikliği yapmak için cesur girişimlerde bulunabilirsiniz.

TERAZİ:Uğraştığınız konularda bilgi eksikliklerinden dolayı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz nedenlerden kayıplar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Gün içinde kabullenme içine girebilirsiniz.

AKREP:Gelecek beklentilerinizle ilgili konularda yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişimler ilginizi çekebilir. Arkadaşlarınızla görüşmeler yapabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.

YAY:İş hayatınızda, iletişimden kaynaklı yoğunluk yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizden aldığınız bilgiler işinize yarayabilir. Çevrenizde yaşanan değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

OĞLAK:Uğraştığınız işlerde bütünü görebilirsiniz. Bilginin hızlı aktığı bir gündesiniz. Ufkunuzun açıldığı ve yeni şeyler öğrenmek için cesaret göstereceğiniz zamanlar var. Sorumlu olduğunuz konularda reform yapmak isteyebilirsiniz.

KOVA:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Bu durum sizi duygusal yönden bağlayıcı olabilir. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız konular hakkında yeterince bilgi edindiğinizden emin olun.

BALIK:Eşinizden gelecek bilgiler önemli olabilir. Hareketli bir gündem sizi bekleyebilir. İletişimde olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda cesaretli davranabilirsiniz.