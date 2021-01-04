Eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz

Gerek iş hayatımız, gerekse ilişkilerimiz açısından verimli değerlendirebileceğimiz bir gün olabilir. Karşımızdakilerden güven arıyoruz. Bugün yabancılarla ilişkiler, hukuki konular açısından karşıt görüşleri dengelememiz gereken şartlar olabilir. İş ortamında, düzeltilmesi gereken durumlar ve yeni değerlendirmeler var. Sabah erken saatlerde güzel şeylerle daha çok zaman geçirebilir ve ortaklaşa fırsatları daha iyi kullanabiliriz. Hatta tembellik etmek de söz konusu olabilir. Öğle sonrasında başkalarına hizmet etmek, yardımcı olmak, psikolojik açıdan daha duyarlı olmak gerekebilir. Ortaklaşa işlerden çok şey öğrenebiliriz.

KOÇ: İş hayatınızdaki konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal derinlik içinde olacağınız zamanlar var. Endişe hissine kapılmayın, sakin kalmakta fayda var.

BOĞA: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sabah saatlerinde ilişkilerinizde huzursuzluk hissedebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlara karşı beklentilerinizi yükseltebilirsiniz. Duygusal karışıklığınızı kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir.

İKİZLER: Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlar söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aşırı duygusal tavrınızla ilişkileri zorlamamakta fayda var. Geçmişe yönelik konular yüzünden hassas davranabilirsiniz.

YENGEÇ: Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Öğlen saatlerinde kendinizi güvende hissedeceğiniz ortamlarda olmak size iyi gelecektir. Çevrenize karşı iyimser bir hava içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizi kontrol altında tutmalısınız.

ASLAN: Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Birikimlerinizi planlayacağınız zamanlar olabilir. Öğlen saatlerinde paylaşım içinde olmaktan keyif alacağınız kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Biriyle tanışma ihtimaliniz olabilir.

BAŞAK: Yeni başlangıçlar yapma niyetinde olduğunuz zamanlar yaşayabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Sabah saatlerinde farklı hisler içindeyken öğlene doğru daha fazla duygu derinliği hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olmalısınız.

TERAZİ: Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Aşırı duygu dengesizlikleri yaşamadan, akışta kalamaya özen gösterin. Bugün kabullenme içine girebilirsiniz, iç sesinizi dinlemelisiniz.

AKREP: Arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgili meseleler sizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizi yüksek tutmazsanız, sizin için daha iyi sonuçlar doğabilir.

YAY: İş hayatınızla ilgili konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda beklentilerinizi yüksek tutuyor olabilirsiniz. Bugün iyimser bir hava içindesiniz. Öğlen saatlerinde gizli kalması gereken konularla uğraşabilirsiniz.

OĞLAK: Yabancılarla ilgili ya da uzaklarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Düşünsel konularda atılımlar yapabilirsiniz. Aile büyüklerinden beklentileriniz yüksek olabilir. Duygusal karışıklıklara karşı, akışta kalmak size iyi gelecektir.

KOVA: Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yaşayacağınız duygusal karışıklıklar sizi endişeye sürüklemesin. Öğlene doğru güven hissedeceğiniz yerlere doğru çekileceksiniz. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

BALIK: Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizle ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Ortaklı para konularıyla ilgilenebilirsiniz. Uğraştıran durumlar söz konusu. Açık düşmanlara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz.