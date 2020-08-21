Günün ilk yarısında daha kaprisli, huzursuz ve şikayet etmeye çok açık koşullar var. Bu saatlerde daha dengesiz ve gergin davranabiliriz. Sağlık ve hizmet konularında karışıklıklar, gerginlikler gündeme gelebilir. Belirli bir konuda seçim yapmak durumunda kalabiliriz. Günün ilk yarısında bunun gerginliği içinde olabiliriz. Öğle sonrasında yeni koşullar ve bizi daha ileriye götürecek imkanlar var. Saat 12.15’ten itibaren Terazi burcuna ilerleyen Ay karşılıklı konulara, beklentilere hassasiyet getiriyor. Duygusal açıdan gündeme gelebilecek yeni durumlar var. İlişkilerimizde daha çok şey paylaşabiliriz. Biraz daha mesafeli olmak gerekebilir.

KOÇ:Eşinizle ilgili konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkıyor. Uyum ihtiyacında olduğunuz bir gündesiniz. Bazı olaylarda kendinizi daha fazla öne atabilirsiniz. Tepkilerinize dikkat etmenizde fayda var.

BOĞA:Gün içinde çalışma hayatınızdaki koşullarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Yeni başlangıçlar içinde olacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkilerinizi belli bir denge içinde tutmaya özen gösterin.

İKİZLER:Bugünü kendinize ayırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz şeylerle uğraşmak size keyif verecektir. Gün içindeki harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Birlikte zaman geçirmekten hoşlandığınız kişilerle buluşabilirsiniz.

YENGEÇ:Gündeminizi ailevi ilişkileriniz oluşturabilir. Evdeki uğraşlarınıza dikkat ediniz. Geçmişe ait konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırabilirsiniz.

ASLAN:Bugün gündeminizi yakın çevrenizdeki değişiklikler etkileyebilir. İletişim içinde olduğunuz konularda yeni başlangıçlar söz konusu. Gün içindeki hareketlilik sizi yorabilir. Ticari faaliyetler içinde olabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmalısınız.

BAŞAK:Bugün maddi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar da var. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacak. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

TERAZİ:Kişisel açıdan önemli gördüğünüz konulara daha fazla yönelebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken konular gündeme gelebilir. Hassas olduğunuz konularda tepkilerinize biraz dikkat etmelisiniz.

AKREP:Gizli kalan konulardan dolayı keyfiniz kaçabilir. Sorumlu olduğunuz konularda eksikleri tamamlamak için daha uygun zamanlar olabilir. Olaylara karşı ani tepkiler vermemeye özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.

YAY:Gün içinde arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sosyal ortamlarda bulunmak size iyi gelecek. İş hayatınızda alacağınız desteklerle hızlıca ilerleyebileceksiniz. Akşam saatlerinde kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Bugün iş hayatınızda ön planda olabilirsiniz. Kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Üstlerinizle iletişiminizi güçlendirmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Uğraştığınız işleri tamamlamak için çaba göstereceğiniz bir gündesiniz.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak için kendinize farklı uğraşlar bulabilirsiniz. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Ayrıca politik olmanız gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir.

BALIK:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz konuları farklı yönlerden görebilirsiniz. Ortaklı konular içinde olabilirsiniz. Sizi krize sokabilecek olaylardan uzak durmanızda fayda var.