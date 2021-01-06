Ay, Terazi’de son dördün aşamasında... Bugünlerde ilişkilerimiz ve ortaklaşa konular açısından hızlı gelişmeler söz konusu. Önemli kararlar vermek ve değerlendirmeler yapmak durumundayız. Başkalarının görüşlerini bir araya getirmek ve yararlanmak konusunda şanslıyız. Duygusal alanda daha yapıcı olmaya özen göstermeliyiz.

Sabah saatlerinden itibaren hızlı ve hareketli bir tempo söz konusu. Hafta sonu yaklaşırken daha sosyal olabileceğimiz koşullar da var. Günün ilerleyen saatlerinde sorumlulukların, işe yönelik kararların önem kazanacağı görülmekte. Ortaklaşa alanda çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz.

KOÇ: İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Mahkeme ile ilgili işlerinizde gelişmeler yaşanabilir. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konulara yoğunlaşabilirsiniz. Akışta kalın.

BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular meşgul edebilir. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var. Yolculuk planları yapmak için iyi bir fırsat yakalayabilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çevrenizdekilerle uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ: Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.

ASLAN: Yoğun bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konulara dikkat. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde önemli konular gündeminizi oluşturabilir.

BAŞAK: Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Akşam saatlerinde daha önemli olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Beslenmenize özen göstermeniz gerekebilir.

AKREP: Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın. İkili ilişkileriniz gün içinde önem kazanabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir.

YAY: Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın. Akşam saatlerinde ciddi meselelerle ilgilenebilirsiniz.

OĞLAK: İş hayatınız gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde anlayış içinde olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Çalışma hayatınızda yoğunluk söz konusu.

KOVA: Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BALIK: Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek durumlar arasında. Yapacağınız anlaşmalarda daha dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz.