ENERJİ DEĞİŞİMİ YAŞANIYOR...

Ay, Koç burcunda büyürken oldukça istekli ve girişkeniz. Pek çok konuda hızlı ilerleme var. Geçmişi geride bırakma duygusu ile ilerlemek istiyoruz. Bugün cesaretimizi kullanabileceğimiz işlere odaklanabiliriz. Oğlak burcunun son gününde enerji değişimi yaşanmakta. Bugün koşulların yeni bir hal aldığını görebilir ve daha umutlu davranabiliriz. Öğle saatlerinde karşılıklı konularda ve isteklerde bazı çelişkiler, huzursuzluklar olabilir. Eğer alışveriş gibi bir konu var ise, bazı yanlış değerlendirmeler yapabiliriz. Günün geç saatlerinde daha olumlu koşullar var. Bu saatlerde iletişim, konuşmalar, yeni fikirler öne çıkmakta. Saat 13.39’dan itibaren Saka burcu başlıyor olacak.

KOÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda daha hassas olabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara zaman ayırabilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İlişkiler önem kazanabilir. Tartışmalara dikkat etmenizde fayda var. Akışta kalın.

BOĞA: Kendi iç dünyanızla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşamayın. İkili ilişkilerinizde tartışmalar yaşanabilir. Harekete geçmeden önce düşünmek için kendinize fırsat tanımalısınız.

İKİZLER: Arkadaşlarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler, sorumlu olduğunuz konuları daha kolay toparlamanıza yardımcı olacaktır. İkili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Olgunlaşma içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ: Hedeflerinize ulaşmak için bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Göz önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Devlet ile ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

ASLAN: Yakın ilişkilerinizde ani çıkışlar yapmamanızda fayda var. Gün içinde size zevk veren konulara daha fazla yönelebilirsiniz. Kendinizi daha özgür hissedeceğiniz zamanlardasınız. Karşınızdaki insanların isteklerine önem vermelisiniz.

BAŞAK: Sizi krize sokan konulara karşı özen göstermenizde fayda var. Korku ve endişe duyduğunuz konuları göz ardı etmekte zorlanabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde bazı kararlar alabilirsiniz. Gün içinde aşırı harcamalardan uzak durmalısınız.

TERAZİ: Yakın ilişkide olduğunuz kişilerle denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Tamamlanma içinde olabilirsiniz. Gün içinde sizi uğraştıran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda farkındalık yaşayabilirsiniz.

AKREP: İşlerinizi planlamanız sizi rahatlatacaktır. Birlikte çalıştığınız kişilerin hayatlarıyla ilgilenebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yakın ilişkilerinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Gün içinde kendinize de zaman ayırmalısınız.

YAY: Aşk ve ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Keyif aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz. Kadınlarla ilgili konular dikkat çekebilir. Bazı konularda risk almaya yakın olabilirsiniz. Sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Harcamalarda aşırıya kaçmamalısınız.

OĞLAK: Gün içinde ev hayatınızla ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi güven arayışına itebilir. Geçmişe ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin. Gün içinde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz.

KOVA: Uğraştığınız konularla ilgili eğitimler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kendinizi duygusal hissedebilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde yeni farkındalıklar içinde olabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.

BALIK: Çalışma hayatınızda yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili düzenlemelere gidebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulardaki yaşadığınız sıkışıklıklar sizi tekrar organize etmeye itebilir. Sevdiklerinizle paylaşımda bulunmak isteyebilirsiniz.