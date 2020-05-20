Sabah saatlerinde (5.10) Boğa burcuna ilerleyen Ay, Satürn’le kare açı yaparken, bizi kısıtlayan ya da maddi konularda gecikmelere yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Henüz yeniay gerçekleşmediği için daha sabırlı olmaya bakalım. Hassasiyetler ve bizi başkalarından beklentilerimiz konusunda test eden durumlar var. Beklemeler olabilir. Saat 16.49’dan itibaren İkizler burcu başlıyor olacak. Yeni koşullar ve imkanlar gündeme gelebilir. Günün geç saatlerinde sürpriz değişiklikler yaşanabilir. İhtiyaçlarımız ve güven konusunda kendimizi karmaşık koşullarda bulabiliriz.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Gelirlerinizi artırmak için yöntemler geliştirebilirsiniz. Yeteneklerinizi ön planda tutacağınız işlere yönelebilirsiniz. Başarılı olmak için çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız.

BOĞA:Kişisel hassasiyetiniz olan durumlarda gelişmeler bekleyebilirsiniz. Zihinsel konularda kendinizi hayalperest hissedebileceğiniz zamanlar var. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlişkilerinize kendinizi daha fazla kaptırabilirsiniz.

İKİZLER:Bilemediğiniz konulardan gelen çözümsüz süreçler keyfinizi kaçırabilir. Elinizde olmadan yaşayacağınız sorunlar sizi iç dünyanıza döndürebilir. Kontrolünüzü kaybetmeden akışta kalmaya çalışın. Yanlış anlaşılmalar söz konusu...

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili daha hayalperest olabilirsiniz. Sosyal konularda akıcı koşullar söz konusu... Keyif aldığınız şeylere yönelmek için zaman yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde daha hırslı davranacağınız zamanlar var.

ASLAN:İş hayatınızda kendi sahnenizi yaratmak için çaba gösterebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz de keyifli sohbetler yapacağınız fırsatları kaçırmamalısınız. Gün içinde çalışmalarınızla ilgili daha aktif kararlar almak isteyebilirsiniz.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılmak için hevesli hissedebilirsiniz. Kendinize farklı bir şeyler katmak size keyif verecektir. Sorumlu olduğunuz konularda biraz dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde beklentilerinizi yükseltmemeye özen gösterin.

TERAZİ:Endişe duyduğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işlerde iletişimden kaynaklı sıkışıklıklar yaşanabilir.Maddi açıdan dalgalanma yaşayabilirsiniz.

AKREP:Eşinizle ilgili konularda daha hassas davranabilirsiniz. İlgilendiğiniz olaylar içinde göremediğiniz noktalar olabilir. Uğraşmanız gereken durumlar meydana gelebilir. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışmak için mücadele edebilirsiniz.

YAY:Çalışma hayatınızdaki konulardan dolayı kendinizi dağınık hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde olayları somutlaştırmakta zorlanabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemleri çok kolay atlatabileceğiniz zamanlardasınız. Akışta kalın.

OĞLAK:İlişkiler ön planda olabilir. Aşk konusunda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınızı abartmamaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerinizde mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz.

KOVA:Ailevi konularda karışık durumlar olabilir. Geçmişle ilgili durumların tekrar açılması canınızı sıkabilir. Oradan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Size huzur veren yerlere doğru gitmek iyi gelecektir. Babanızla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir.

BALIK:Kendinizi etrafınızdaki olaylara karşı fazla duyarlı hissedebilirsiniz. İletişimin yoğun yaşandığı zamanlarda sıkışıklıklar meydana gelebilir. Yakın çevrenizde ilişkilerinizde dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Gelecek yönünde mücadeleleriniz olabilir.