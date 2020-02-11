Başak burcunda ilerleyen Ay, gün boyunca artan hareket ve zihinselliğe işaret etmekte... Ancak nihai sonuçlara varmak kolay olmayabilir. İş hayatında idealist davransak bile, hayallerin dağıtıcı etkisi olabilir. Sabah saatlerinde fazlasıyla etki altında kararsız kalabiliriz. İster istemez duygusal açıdan zor bir gün olabilir. Günün ikinci yarısında daha tutarlı ve sorumlu davranmak gereği var. Ancak kurallara uygun ilerlemek istesek bile, belirli fikirler ya da inançlar yüzünden öfkelenebiliriz. Özellikle saat 19.00’dan sonraki tepkilere dikkat edelim. Ailevi konularda, evde huzursuzluk yükselebilir. Küçük kazalara açık hale gelebiliriz.

KOÇ:Gün içinde çalışma arkadaşlarınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili plan yapmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz durumlar gündeme gelebilir. Akışta kalmalısınız.

BOĞA:Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz işlere yönelmenizde fayda var. Aşk hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi ifade etmek isterken, sabit davranmamaya özen göstermelisiniz. İhmalden kaynaklı hatalar söz konusu olabilir.

İKİZLER:Eski konular gündeme gelebilir. Bu durum aile içinde huzursuzluk meydana getirebilir. Konuşmalarınızla karşınızdakileri fazla öfkelendirmemeye özen göstermenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz olaylara özenli yaklaşmalısınız.

YENGEÇ:Hareketli bir gündesiniz. Yoğun ve hızlı iletişimden kaynaklı bazı problemler meydana gelebilir. Hatalara karşı daha anlayışlı olmanız gereken bir gündesiniz. Yaşanan çatışmalardan dolayı kırılmalar söz konusu olabilir. Akışta kalın.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili huzursuz durumlar yaşanmamasında fayda var. Ailevi konularda oluşacak çatışmalar gündeminizi meşgul edebilir. Olaylarla alakalı iç sesinizi dinlemeniz, size doğru yolu gösterecektir. Yeni gelişmeler yakın...

BAŞAK:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni niyetler içinde olacağınız bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz olaylarda huzursuzluklar yaşamamanızda fayda var. İş hayatınızda öfkenizi kontrol etmeye çalışmalısınız.

TERAZİ:Yabancılarla ilgili bilmediğiniz konularda sıkıntı yaşamamanızda fayda var. Gizli düşmanlarınız gündeminizi etkisi altına alabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı bazı kayıplar söz konusu... Akışta kalmaya özen gösterin.

AKREP:Ortaklı konularda huzursuzluklar gündeme gelebilir. Öfkeyle karar vermemelisiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı arka plana atmamaya özen göstermenizde fayda var. İhmalden ötürü bazı hatalar olabilir. Dikkatli davranın.

YAY:İş hayatınızdaki sorumluluklarınızın ön plana çıkması yakın. Hedeflerinize ulaşmak için çalışacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız şeylerde hatalı değerlendirmeler yapmamanızda fayda var. Olumsuzluklarınızı yansıtmamalısınız.

OĞLAK:Uluslararası konular ve medya gündeminizi meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmanızda fayda var. Düşüncelerinizi paylaşmak için, etrafınızdaki insanlarla iletişim içinde olacağınız bir gündesiniz. Bazı yeni gelişmeler söz konusu...

KOVA:Sizi krize sokan konulara karşı temkinli olmanız gereken bir gündesiniz. Ortaklı olaylar gündeminizi etkileyebilir. Parasal durumları ihmal etmemenizde fayda var. Hatalı vereceğiniz kararlar sizi birçok yönden bağlayabilir. Dikkatli olun.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde uyum sağlamaya çalışmanızda fayda var. Ailevi konuların üzerine fazla gitmemeye özen göstermelisiniz. Çıkacak huzursuzlukların sizi de etkisi altına alması söz konusu...