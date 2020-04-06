Haftanın ilk gününde Ay, Başak’ta büyümeye devam ederken, düzen ve detaylar konusunda daha etkin olabiliriz. Dikkat edilmesi gereken durumlar özellikle sağlık ve hijyende bizi daha hassas kılmakta... İş açısından da hızlı değişikliklere gitmek mümkün. Sabah saatlerinde bilgi alışverişi yoğun. Toprak elementinden Başak’ta ilerleyen Ay olayların somut ve pratik yönleriyle ilgilenmemizi gerekli kılıyor. Büyük bir hassasiyet ve dikkat içerisindeyiz. Saat 16.28’ten sonra boşluğa giren Ay bizi daha yönsüz ve beklemede kılabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

KOÇ:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayıp, Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayıp, detaylandırmak isteyebilirsiniz. İş yerinde çalıştığınız kişilerle birlikte organize olmanız gereken zamanlar var.

BOĞA:Yaratıcılığınızı kullanmak isterken çok fazla detaylara boğulabilirsiniz. Öğle saatlerinde kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size daha iyi gelebilir.

İKİZLER:Evde kalmak ve işlerinizi halletmek isteyebilirsiniz. Ufak tefek aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemek iyi gelecektir.

YENGEÇ:İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Düzenli ve pratik olacağınız zamanlar var. Detaylara boğulmanız işinizi yapmaya engel olmasın, dikkatli olun. Akşam saatlerinde karışık duygular içinde olabilirsiniz.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili planlama yapmak isteyebilirsiniz. Cüzdanınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda detaylara inmekten çekinmeyeceğiniz zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapmak için olayları detaylandırmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konulara hizmet etme isteği içinde olabilirsiniz. Yaşayacağınız duygu yoğunlukları imajınızı değiştirmek istemenize neden olabilir.

TERAZİ:Hayatınızda gizli kalan konularla ilgilenmek isteği içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz zamanlar var. Bu durumlarla ilgili detaylara inmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha huzursuz hissedebilirsiniz.

AKREP:İleride yapmak istediğiniz işlerinizi planlayarak ve detaylandırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sosyal konularınızda bile iş ciddiyetiyle yaklaşacağınız bir gündesiniz. Çalışma arkadaşlarınızdan gelebilecek yardımlar söz konusu...

YAY:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi iyi organize ederseniz, yoğun temponuzun altından kalkabilirsiniz. Teknik durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili olaylara özen göstermeniz gerekebilir.

OĞLAK:Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabileceğiniz bir gün. Akademik konularla ilgili işlerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi etrafınızdakilerle paylaşırken, yargılayıcı tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz.

KOVA:İlgilendiğiniz konularda krizler yaşanabilir. Ortaklı para durumları gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. İşlerinizi planlamanız ve detaylandırmanız gerekebilir ve bu düzenleme size büyük kolaylık getirecektir.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlar içine girebilirsiniz. Öğle saatlerinde karamsarlık çökebilir. Sağlığınıza

özen göstermeniz gereken zamanlar var. İşlerinizi yoluna koymanız sizi rahatlatacaktır.