Bugün ne yapılabilir? Ay Balık burcunun son derecelerinde ilerlerken kendimizi belirsiz koşullar içinde bulabiliriz. Bitmekte ya da tamamlanmakta olan konular var ancak dolunay yaklaşırken önemli muhasebeler de yapabiliriz. Mars ve Satürn karesi bugün istediğimiz konularda daha sabırlı ve gerçekçi olmayı gerektiriyor. Kendimize güvenmeliyiz.

Nelerden kaçınmalı? Aşırı zorladığımız ya da ölüm kalım meselesi yaptığımız durumlarla kendi kendimizi zora sokabiliriz. Bugün şartlar gereği biraz gevşemek ve akışta kalabilmek çok yararlı olacak. Kimi zaman başkalarının zor durumlarına yardımcı olmamız, fedakarlıkta bulunmamız da gerekebilir.

KOÇ: Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir.

BOĞA: Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor.

İKİZLER: Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz.

ASLAN: Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Üstelerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir.

BAŞAK: İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var.

TERAZİ: Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla alternatif planlar yapmak faydalı olabilir.

AKREP: Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.

YAY: Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.

OĞLAK: Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz.

KOVA: Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz.

BALIK: Önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyebilirsiniz.