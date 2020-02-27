Ay bugün Koç burcunda Venüs’le birleşirken, Jüpiter’le de açı kuruyor. Daha fazla destek, heyecan ve iyimserlik bulabileceğimiz bir gündeyiz. İlişkilerde bencil davranmadığımız sürece daha rahat edeceğiz. Bugün keyif aldığımız konularda özellikle heyecanlı ve abartılı olabiliriz. Duygularımızı hemen ifade etme eğilimindeyiz. Kadınlara ve güzel olan şeylere yönelik bir vurgu var. Zevk aldığımız mevzularda yeni ilhamlara açığız. Hızlı beraberlikler yaşanabilir. Özellikle günün geç saatlerinde keyiflerde abartı olabilir. Kimi zaman duygusal alanda bizi manipüle edebilecek kişilerle de karşılaşabiliriz. Duygusal alanda samimi olmak gerekiyor.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu mevzularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bilemediğiniz konularla ilgili çözülme yaşayabilirsiniz.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir. Olası kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

İKİZLER:Beklentilerinizin ön plana çıkabilir. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. Bilemediğiniz konular yüzünden kayıplar yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz.

BAŞAK:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz mevzularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sözleşmelere özen göstermelisiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kazalara maruz kalabilirsiniz.

YAY:Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde elinizde olmayan nedenlerdendolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Ev içindeki kazalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edinebilirsiniz. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanıza ait konuları ihmal etmemelisiniz.

KOVA:Çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Kabullenme içine gireceğiniz koşullar oluşabilir.

BALIK:Harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirebilir. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz.