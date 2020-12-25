Boğa burcunda ilerleyen Ay ve Merkür’ün Uranüs ile rahat açısı özellikle düşünce dünyasında daha başarılı ve yenilikçi olabileceğimizi gösteriyor. Bugün fikirlerimizi uygulamaya çalışmalıyız. Tembellik edersek, pek çok güzel fırsatı kaçırmış olabiliriz. Sanatsal uğraşlar yanında para ile ilgili işler, yatırımlar ve projeler daha akıcı sonuçlar getirebilir. Bugün daha önceki çabalarımızın da karşılığını bulabiliriz. Bir bakıma çabalarımız nedeniyle ödüllendirilebileceğimiz bir gündeyiz. Aynı zamanda sürpriz değişikliklerle, günlük planlarımızın yeniden gözden geçirilmesi söz konusu. Parasal alanda ve somut konularda daha olumlu adımlar, ilerlemeler var.

KOÇ: Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek sizi rahatlatacaktır. Sabah saatlerinde hayaller içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA: Gün içinde kişisel hassasiyetiniz olan konulara daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde kendi fikirlerinizi savunmak için çaba gösterebilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz. İşlerinizi toparlamak için başkalarından yardım almanız sizi rahatlatacaktır.

YENGEÇ: Beklentileriniz için harekete geçmek daha kolay olacaktır. Gün içinde arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. Yakın ilişkilerinizde değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz.

ASLAN: İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akışı koşullar söz konusu. Kendi egonuzu yumuşatmanız gereken zamanlar olabilir.

BAŞAK: Bazı olayların bütününü görmek daha kolay olabilir. Başkalarının katılımlarıyla hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Akşama doğru değişiklikler keyfinizi kaçırmasın.

TERAZİ: Gün içinde sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. Size kriz yaratacak konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara dikkat etmelisiniz.

AKREP: Eşinizle ilgili konularda daha hayalci olacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akıcı koşullar söz konusu. Keyif aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı konularda tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmalısınız.

YAY: Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz konular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz. Gün içinde doğabilecek imkanlar söz konusu. Hareketli bir gündeminiz olabilir.

OĞLAK: Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.

KOVA: Gün içinde ailevi konular önem kazanabilir. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde konuların üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Planlarınızdaki değişiklikler uzun vadede iyi sonuçlar getirebilir.

BALIK: Sabah saatlerindeki sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. İlişkilerinizi olgunlaştıracağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde akıcı koşullar söz konusu.