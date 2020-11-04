Ay bugün İkizler’de ilerlerken farklı alternatifler, seçimler içinde kalabiliriz. Çift durumlar kararsızlık ve bocalama getirebilir. Başkalarından öğrenebileceğimiz çok şey de var. Hemen öğleden sonraki saatleri daha iyi değerlendirmek mümkün. Bu saatlerde görüşmeler, ticari konular daha hızlı ilerleyebilir. Saat 16.48’den sonra daha dağınık ve kararsız kalabilirsiniz. Belki de günün ikinci yarısında önemsiz işlere yönelmek daha doğru olabilir. Bugün daha yapıcı düşünmek ve sabırlı davranmak gerekiyor. Ancak aradığımız motivasyonu bulmakta zorlanabiliriz. Ortaklı işler ve bizi bağlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

KOÇ: Sabah saatlerinde yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Aile hayatınızı ilgilendiren konular gündeminizi etkileyebilir. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var. Kendi iç sesinizi dinleyerek olaylara yeni bakış açısı getirebilirsiniz.

BOĞA: Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Öğleden sonra eve ait konular daha fazla gündeminizi etkileyebilir. Evde çocuklarınızla birlikte zaman geçirmek size iyi gelecektir. Hareketli ve iletişimi bol bir gün yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Sabah saatlerinde çift durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. İçinize dönmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle çift durumlara düşebilirsiniz. İlerleyen

saatlerde kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği isteyeceğiniz zamanlar olabilir.

ASLAN: Gelecek beklentilerinizle ilgili yaratıcı fikirler içinde olabilirsiniz. Güzel şeyler için para harcamaktan çekinmeyeceksiniz. Öğleden sonra işlerinizde elinizde olmayan nedenlerden dolayı aksaklık yaşayabilirsiniz, sakinliğinizi korumanızda fayda var.

BAŞAK: İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Pratik çözümler üreterek bu konudan da sıyrılabilirsiniz. İlerleyen saatlerde annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Evinizde vereceğiniz bir davetle arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.

TERAZİ: Yeni şeyler öğrenmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız aktiviteler içinde olmak sizi rahatlatacaktır. İlişkide olduğunuz kişiye sürpriz hazırlamak isteyebilirsiniz.

AKREP: Sabah saatlerinde kriz yaratan durumlardan uzak durmanızda fayda var. Evinizle ilgilenmeniz gereken durumlar söz konusu olabilir. Ailenizle vakit geçirmek size keyif verebilir. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.

YAY: Eşinizle ilgili konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. Uyum ve denge arayışı içinde olacağınız bir gündesiniz. İlerleyen saatlerde duygusal yönden bağlayıcı koşullar gündeme gelebilir.

OĞLAK: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular sabah saatlerinizde etkili olabilir. Olayları akışa bırakmanızda fayda var. Öğleden sonra kendinizi daha pozitif hissedeceğiniz durumlar söz konusu. Ailenizle geçireceğiniz çok güzel zamanlar olacak.

KOVA: Bugün yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz işlerle ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle birlikte zevk alacağınız şeyler yapabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Gün içinde evinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

BALIK: Ailenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizde yavaşlama olabilir. Başkalarından alacağınız destekler var. Gün içinde keyif alacağınız işlerle uğraşmak size iyi gelecektir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Çocuklarla geçireceğiniz zamanlar var.