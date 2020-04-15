Ay, Saka burcunda ilerlerken, Satürn’le birleşiyor. Bugün gökyüzü oldukça sınırlayıcı ve zorlayıcı. Halkı gösteren Ay’ın durumu önemli kısıtlamalara ve sıkışıklıklara işaret etmekte... Hareket ya da yolculuk içeren durumlarda özenli davranmaya dikkat etmeliyiz. Kendimizi daha bağımsız ya da farklı hissedebileceğimiz durumlar içinde kalabiliriz. Bu durum kimi zaman duygusal açıdan garip karşılanmamıza ya da anlaşılamamamıza neden olabilir. Ayrıca teknolojik konular, gruplar, takım çalışmalarını içeren alanlarda daha fazla şey yapma gereği hissedebiliriz.

KOÇ:Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal konular ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz.

BOĞA:İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz zamanlardasınız. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Hayalini kurduğunuz konularda hazırlıklar yapmaya başlamak size keyif verecektir.

İKİZLER:Yeni ufuklara açılmak için hevesli olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha rahat anlayıp organize olacağınız zamanlar var. Bazı ilişkilerinizde kopmalar olabilir. Uluslararası olaylar gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ:Endişe içinde olduğunuz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Para konularıyla ilgilenmeniz gereken bir gündesiniz. Banka işlerinizi halletmeniz için uygun zamanlar var. İlişkilerinizde acele etmeden karar vermeniz daha iyi olacaktır.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. Gün içinde denge ve uyum arayışında olacağınız zamanlar var. Sorumlu olduğunuz durumları ihmal etmemeye özen gösterin.

BAŞAK:Çalışma ortamınızda sorumluluklarınızın yoğunlaştığı bir gün olabilir. Hizmet aldığınız kişilerle ilişkinize dikkat etmenizde fayda var. Sizi yıpratan konuları akışa bırakmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ise, ihmal etmemeye çalışın.

TERAZİ:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha rahat risk alabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Çocuklarla vakit geçirmek size iyi gelecektir.

AKREP:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait olaylar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

YAY:Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişe ait durumlar tekrar önem kazanabilir. İkili ilişkilerinizde sabırlı davranmaya özen gösterin, farkındalığınızı arttırın. Beklentilerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK:Hareketli zamanlar sizi bekliyor. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Sakin kalmanızda fayda var.

KOVA:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız parasal değişiklikler sizi rahatlatabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK:Sorumlu olduğunuz konularda yeni başlangıçlaryapabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda değişiklikler yapacağınız zamanlar olabilir. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde tamamlanma yaşayabilirsiniz.