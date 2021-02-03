Ay, Terazi burcunun ikinci bölümünde, tartışmalara ve gerginliklere daha açık bir alanda ilerliyor. Bu nedenle ilişkilerimizde biraz daha anlayışlı ya da sakin bir tavır içinde kalmalıyız. Tekrar eden hatalar yüzünden ortaklaşa konularda tartışmalar yaşayabiliriz. Karar verirken daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Risk içeren, tehlikeli konularda çok daha özenli davranmamız lazım. Sabah saatlerinde eksik kalan işleri tamamlamak daha iyi olacak. Bu saatlerde yeni haberler gündemimizi değiştirebilir. Saat 17.14’ten itibaren Akrep burcuna ilerleyen Ay, ev ve aile konularında daha kırılgan olabileceğimizi gösteriyor.

KOÇ: İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Daha toleranslı olmanız gereken zamanlar olabilir. Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var.

BOĞA: Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız

kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir. Akışta kalın.

İKİZLER: Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. İsrafa kaçabilirsiniz.

YENGEÇ: Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek üstesinden geleceğiniz zamanlar var. Güven aradığınız limanlara çekilebilirsiniz.

ASLAN: Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Maddi konularınız üzerinde düşüneceğiniz zamanlar var. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir.

BAŞAK: Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz zamanlardasınız. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Alım satım konuları gündeme gelebilir.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi cesaretli hissedebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.

AKREP: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını

düşüneceğiniz zamanlar var. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.

YAY: Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. İlişkilerinizle ilgili beklentilerinize dikkat etmelisiniz.

OĞLAK: İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın.

KOVA: Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz.

BALIK: Korku ve endişe duyduğunuz olaylarla ilgili istismar edildiğinizi düşünebilirsiniz. Parasal konularınızın üzerinde düşünüp yeni arayışlara girebilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir.