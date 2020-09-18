Bugün Ay, Terazi burcunda büyürken Merkür’e doğru ilerliyor. Görüşmeler, anlaşmalar ve denge isteyen konulara daha fazla odaklanabiliriz. Yeni pazarlıklar, karşılıklı konular hız kazanabilir. Bugün aynı zamanda eğitsel uğraşlar, ticari adımlar açısından da çok şey yapabiliriz. Karşılıklı konuları dengede tutmaya çalışalım. Sosyal konular ve ortaklaşa işler içinde daha çok şey yapabileceğimiz bir gündeyiz. Yeni fikirler ve bağlantılar gündeme gelmekte. İş hayatına yönelik konularda ya da üstünde uzunca bir süredir durduğumuz konularda ilerleme kaydedebiliriz. Mesleki konularda yeni olanaklar ve imkanlar doğabilir.

KOÇ:İlişkinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Anlaşma yapacağınız konulara daha fazla

özen göstermelisiniz. Uğraştıran konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar olabilir.

BOĞA:Çalışma arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz. İş düzeninizi oturtmak için yeni fikirler ortaya koyacağınız zamanlar var.

İKİZLER:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uyumlu enerjinizi sürdürmeniz, işlerinizi bitirmenizi kolaylaştıracaktır. Ortaklı konular gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde daha ciddi konularla ilgilenebilirsiniz.

YENGEÇ:Ailevi konular gündeminizde. Güven aradığınız kişilere doğru çekilebilirsiniz. İlişkilerinizde denge arayışında olabileceğiniz bir gündesiniz. Güvenlik konusu gündeme gelebilir. Bu konuyu çözmek için uğraşacağınız durumlar olabilir.

ASLAN:İletişimin yoğun olduğu zamanlar sizi bekliyor. Yazışmanın ve konuşmanın yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK:Cüzdanınıza ait konular gündeminizi oluşturabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak bitireceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Başkalarından alacağınız desteklerle çalışmalarınızı kolayca toparlayabilirsiniz. Anlaşmalara özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde uyum ve denge içinde olmak sizin için önemli olabilir. Ortaklı konular gündeme gelebilir.

AKREP:Bilinmeyen konular gündeminizi meşgul edebilir. Gizli kalan olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Kayıplar yaşamamaya özen gösterin. Elinizde olmayan nedenlerle başınıza gelen olaylar için kendinizi suçlamayın.

YAY:Gelecek beklentinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Ortaklı konulara özen göstermelisiniz. İkili ilişkilerinizde uyum ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Uğraştıran durumlara karşı kendinizi korumaya çalışın.

OĞLAK:İş hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için çalışma arkadaşlarınızla uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde anlayışlı olmak size de iyi gelecektir. Ortaklı konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.

KOVA:Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için kendinizi istekli ve heyecanlı hissedebilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi iyi hissetmek için etrafınızdakilerle uyum içinde olmak size iyi gelecektir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir.

BALIK:Endişe ettiğiniz konular gündeme gelebilir. Etrafınızdaki kişilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Gelişmeler sizi farklı yönlere itebilir. Bugün ortaklı para konuları sizi etkileyecek konular arasında. Dikkatli olmanızda fayda var.