Ay, Koç burcunda ilerlerken içimizden geldiği gibi davranmak konusunda oldukça istekliyiz. Samimi adımlar ve yenilik yapma isteği var. Ancak Ay’ın küçülüyor olması kimi beklemelerin ve belirsizliklerin de olabileceğini göstermekte... Yine de öğle saatlerine doğru görüşmeler ve uyum yaratabilecek olanaklar söz konusu... Geçmişteki bir arkadaşlık gündeme gelebilir. Duygusal açıdan biraz daha sakin ve dengeli kalmaya bakalım. Saat 19.00 civarında bizi huzursuz ya da tehdit eden bir durumla karşılaşabiliriz. Bu saatlerde üzerimizde baskı kuran ya da ısrar içeren kişilerle karşılaşabiliriz.

KOÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız bir gündesiniz. Kişisel hassasiyetinizin olduğu konularda kendinizi sınırlandırılmış hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gündelik kazalar olabilir.

BOĞA:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayabilirsiniz. Bu sizi kabullenme içine sokabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerle ilgili tamamlanma gerçekleşebilir.

İKİZLER:Gelecek beklentilerinizin ön plana çıkabilir. Sosyal konular gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Bitirmeniz gereken uğraşlarınızda sıkışma olabilir. İletişimden kaynaklı zorlanmalar yaşanabilir.

YENGEÇ:Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için tamamlanma içine girebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkilerinizde özenli davranmanızda fayda var. İş yerinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN:Yeni ufuklara açılmak için heyecan duyduğunuz bir gündesiniz. Yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı programlardaki aksamalar biraz sizi rahatsız edebilir. Kabullenme içine girebilirsiniz.

BAŞAK:Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Korku ve endişe duyduğunuz durumlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yaşadığınız süreçlerde kabullenme içine girebilirsiniz. Akışta kalın.

TERAZİ:Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Karşınızdaki kişiyle denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Olası kazalara karşı dikkatli olun.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizi tamamlama yönünde hızlı adımlar atabilirsiniz. Bazı konularda yaşayacağınız sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Kabullenme içine girip, sakin kalmakta fayda var.

YAY:Kendinizi ifade etmekten keyif alacağınız bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Güzel şeyler için harcama yapmaktan çekinmeyeceğiniz zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplarda yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Ev kazalarına dikkat etmelisiniz. Elinizde olmayan nedenlerden ailevi konular içinde kalabilirsiniz. Gizli düşmanlar edinebilirsiniz. Korkularınız gün yüzüne çıkabilir. Babanıza ait durumları ihmal etmemeye özen gösterin.

KOVA:Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çalışma hayatınızda yoğun ve hareketli bir gün sizi bekliyor. Küçük kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı yorucu koşullar altına girebilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Harcamalarınızla ilgili yeni planlamalara gidebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi keyiflendirecektir. İş hayatınızda elinizde olmayan nedenlerle sıkışmalar yaşayabilirsiniz.