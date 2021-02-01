Gücümüzü yapıcı kullanalım

Haftanın ilk gününde Güneş ve Mars kare açıda duruyor. Bu görünüm yüksek bir enerjimizin olduğunu ancak bunu kolaylıkla kötü biçimde kullanabileceğimizi anlatıyor. Kavgalar, tartışmalar ve inatlaşmalar, erkek figürlerle olan sorunlar çok dikkat çekebilir. Bugün isteklerimizi zorla ortaya koymamalı ve daha dengeli bir üslup geliştirmeliyiz. Gerek iş hayatında, gerekse evde daha sakin düşünmek, biraz yavaşlamak yararlı olacak.

Günün ilk yarısında endişeler ya da sıkıntı yaratabilecek unsurlar daha fazla. Saat 14.25’ten sonra bu dengeyi daha iyi kurabiliriz. Venüs’ün Saka burcuna ilerlemesi ile birlikte, ilişkilerimize daha akılcı bakma şansımız artıyor.

KOÇ: Daha kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar var. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Yolculuklar ön plana çıkabilir.

BOĞA: Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminizde kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmemeniz de fayda var. Derin sohbetler edebilirsiniz.

İKİZLER: Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Bir vizyon yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekanızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

YENGEÇ: Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın.

ASLAN: Sürekli değişen olaylara karşı kıvrak zekanızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz.

BAŞAK: Maddi kaynaklarla ilgili hassaslık yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekanızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var.

TERAZİ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zeka gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan olaylar gündeminizi etkileyebilir.

AKREP: Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların üstesinden gelmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Keyifli iletişim kurduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz.

YAY: Gelecek beklentilerinizde, ümitlerinizde değişen koşullar söz konusu olabilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekanızı kullanmalısınız. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.

KOVA: Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi paylaşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz.

BALIK: Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenme içine gidebilirsiniz. Gençlerle ilgili konularda gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızla olmak size iyi gelebilir.