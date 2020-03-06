Sabah saatlerinde bizi daha fazla yoran, test eden koşullarla karşılaşabiliriz. Bitmekte olan durumlar var. Sabah 10.00 civarında şansımız pek yerinde olmayabilir. Duygusal açıdan da kendimizi engellenmiş ya da sıkıntıda hissedebiliriz. Saat 12.27’den itibaren Aslan burcuna ilerleyecek olan Ay,

daha kararlı şartlar getirmekte... Öğle sonrasında olaylara daha pozitif bakmaya başlayabiliriz. Yaratıcı alanda, kendimizi göstermek konusunda daha

olumluyuz. Sanatsal uğraşlar ve hayattan daha çok keyif alabileceğimiz olanaklar olabilir. Ancak maddi alanda gerçekçi olmakta fayda var. Müsriflik edebileceğimiz saatlerdeyiz.

KOÇ:Ev hayatınızla ilgili değişikliklerin gündeminizi etkilemesi söz konusu... Evde olası kazalara karşı temkinli olmanızda fayda var. İlişkilerinizin daha akıcı geçeceği zamanlar yakın. Keyifli olaylar yaşayabilirsiniz. Akışta kalmalısınız.

BOĞA:Yakın çevrenizle alakalı dalgalanmaların gündeminizi etkilemesi söz konusu... İş hayatınızda iletişim içinde olacağınız hareketli bir gündesiniz. Kulağınıza dedikodular gelebilir. Ticari konularla ilgileneceğiniz zamanlar yakın.

İKİZLER:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler söz konusu... Hesaplarınızı gözden geçirip, yeni bir parasal yapılanma içine girmenizde fayda var. Sabah saatlerinde akıcı olacağınız zamanlar yakın. İlişkiler hakkında destek almanız gerekebilir.

YENGEÇ:Yeni başlangıçlar yapmak için yaratıcılığınızı kullanmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz şeylerin gündeminizi etkilemesi söz konusu... Beslenmenize özen göstermeniz gereken zamanlar yakın.

ASLAN:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelecek olayların gündeminizi etkilemesi söz konusu... Yaşayacağınız kayıpların ardından, içsel süreçlerin içine girmemenizde fayda var. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz.

BAŞAK:Sosyal gruplarınızdaki konuların gündeminizi etkilemesi söz konusu... Geleceğinizle alakalı beklentileriniz hakkında farklı konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar yakın. Akışta kalın.

TERAZİ:Hayatınızdaki değişikliklerin gündeminizi etkilemesi söz konusu... Sabah saatlerinde işleriniz akıcı şekilde ilerleyebilir. Hedeflediğiniz konular hakkında çabalamanızda fayda var. Üstlerinizle alakalı olaylarda dikkatli olmalısınız.

AKREP:Akademik konularla ilgilenmeniz gereken zamanlar yakın. Sabah saatlerinde ailenizle vakit geçirmenizde fayda var. Akıcı enerjiler sayesinde işlerinizin kolayca ilerlemesi söz konusu... Arkadaşlarınıza alışveriş yapmak isteyebilirsiniz.

YAY:Duygusal yönden bağlayıcı koşulların gündeminizi oluşturması söz konusu... Para olaylarına karşı hassas olmanız gereken zamanlar yakın. Ertelediğiniz banka işlerinizle ilgilenmenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmaya çalışmalısınız.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konuların gündeminizi etkilemesi söz konusu... Sabah saatlerinde dostluklar açısından rahat olmanızda fayda var. Genel olarak şanslı bir gündesiniz. İlişkilerde denge ve uyum bütünlüğünü yakalayacağınız zamanlar yakın.

KOVA:Çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla ilgili konuların gündeminizi etkilemesi söz konusu... İşinizle alakalı sorumluluklarınızda değişiklikler yaşamanızda fayda var. Başkalarından destek alacağınız zamanlar yakın.

BALIK:Kendinizi ifade ederken yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz zamanlar yakın. Sabah saatlerinde ilişkiler konusunda şanslısınız. Keyif aldığınız durumlar için harcamalar yapmanızda fayda var. Akşam saatleriniz daha yorucu geçebilir.